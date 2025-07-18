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中醫眼針療法 改善複視疊影困擾

2025/07/18 05:30
中醫眼針療法 改善複視疊影困擾

▲高雄林先生（左）因出現視物影像重疊，經過徐靖翔醫師（右）診療下，眼睛視野已恢復正常。（高醫提供）

記者黃良傑／高雄報導

中醫眼針療法 改善複視疊影困擾

▲中醫眼針療法搭配西醫檢測，患者複視情形顯著改善。（高醫提供）

40歲的林先生日前突然出現「複視」症狀，單眼在同一時間看到2個影像重疊，導致無法專心工作，因而接受中醫「眼針療法」，經2個療程後，重影現象有顯著改善，眼針治療案例也刊登於《中醫藥研究論叢》期刊。

中醫眼針療法 改善複視疊影困擾

▲主治醫師示範下針穴位。 （高醫提供）

高醫中醫部臨床實證 患者曙光

高雄醫學大學附設醫院中醫部主任蔡政勳表示，針灸常見於治療肩頸痠痛、腰背不適等筋骨問題，但很多人可能還不知道，其實中醫針灸應用廣泛，尤其「眼針療法」近年在治療眼疾方面已有亮眼成效，因其獨特療效，已成為眼科治療的新趨勢，也為患者帶來曙光。

眼針療法主要針對眼部及全身疾病，進行微針刺激，醫師運用特製細軟針具，從眼眶周圍的睛明穴、球後穴等穴位直接入針，沿著眼球外肌肉層，深度約3至5公分，藉此改善眼部血液循環、活化神經與肌肉，並提升淚液分泌。

中醫部主治醫師徐靖翔也提醒，由於眼針屬深層針刺，針刺部位靠近眼球與重要血管神經結構，需要不斷練習才能掌握精巧熟練的手法，確保進針安全與療效，因此在操作時必須由受過專業訓練的中醫師進行，並配合眼科檢查如OCT、視野測試等作為輔助評估；在治療前，若有懷孕、蟹足腫體質、服用抗凝血藥或凝血疾病者，應主動告知醫師。

蔡政勳說，眼針對視功能的改善具臨床實證，在系統性回顧與大數據分析研究中，眼針可促進眼底微血流量與視網膜氧含量，有助於延緩退化與促進視神經再生；眼針治療使用的針具經過特殊設計，針體極細且針頭經過鈍化處理，降低對眼部組織的刺激與損傷，提升安全性。

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