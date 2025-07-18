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突然發呆數小時 竟是僵直症上身

2025/07/18 05:30
突然發呆數小時 竟是僵直症上身

▲醫師提醒，僵直症不是「裝傻」，也不是單純的情緒低落，需提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蔡侑叡、陳厚良

南投縣一名35歲年輕男性日前被家屬發現突然不說話、不動，也不回應任何提問。原本以為只是心情不好或在發呆，直到他整整坐著一動也不動超過4小時，連飲水、如廁都需要協助，才緊急送往醫院。上述情形是「僵直症（Catatonia）」，許多患者初期被家屬誤認為只是情緒不好或退縮，有可能延誤治療。

醫：非單純情緒低落 需提高警覺

僵直症（Catatonia）不是1種獨立疾病，而是1種可能出現在多種精神或生理疾病中的症候群。

◎僵直症的常見症狀

●緘默不語：患者可能長時間不說話。

●動作僵硬或停滯：保持同一姿勢數小時，甚至更久。

●拒絕配合動作指令：對於他人的指示或要求，可能表現出無故的抵抗。

●機械式服從：可能會像機器人般順從他人指令，即使這些指示並不合理。

●簡短回應：無法主動與他人互動，即使開口說話，回答也可能非常簡短。

●被動移動：患者可能只在被指示時才會移動身體。

◎僵直症常見成因

●精神疾病：思覺失調症、重度憂鬱症、雙相情緒障礙。

●生理疾病：感染（如腦炎）、代謝異常（如低鈉血症）、癲癇、神經退化疾病等。

●藥物反應：部分藥物可能引發或惡化僵直反應。

◎僵直症的治療

●應儘速找出引發僵直症成因。

●使用苯二氮平類藥物（如Lorazepam）。

●暫停會加劇僵直症的藥物。

●補充水分與營養，穩定生命徵象。

●少數嚴重個案可能需要電痙攣治療（ECT）。

僵直症不是「裝傻」，也不是單純的情緒低落，急診室醫師會視為是身心疾病的緊急訊號。若未及時辨識與治療，患者可能面臨脫水、營養不良、呼吸道阻塞甚至腎衰竭等生命威脅。若能早期發現、及時介入，將大幅改善預後。民眾若發現親友出現疑似症狀，請立即就醫，並說明病史與最近行為改變，對於醫師的評估與治療，會大有幫助。

（作者皆為衛生福利部草屯療養院醫師）

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