臨時起意打桌球 OL媽咪小腿肌肉撕裂傷

▲醫師可透過超音波儀器檢查出受傷部位。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

▲民眾運動前若沒有充足熱身，可能1個小動作就造成運動傷害。（照片提供／趙明哲）

33歲張太太平時整天坐辦公室，最近暑假開始，她幫兒子報名桌球課，結果一時技癢想「拚拚看」，結果沒抽幾球，右小腿感覺似乎被踢了一腳，當下就疼痛使不上力，返家後更無法跑動與上下樓梯；就診時先用超音波檢查，診斷出「小腿肌肉撕裂傷」，再建議接受物理治療與高能量雷射，總算2週後恢復正常行走。

▲影像檢查顯示「腓腸肌」有撕裂痕跡。（照片提供／趙明哲）

物理治療與雷射 2週後正常行走

近來小腿肌肉拉傷困擾許多運動選手，連美國職籃NBA總冠軍賽球員也因受傷退場導致爭冠失利。張太太擔任工程師，平常上班坐整天，也沒有運動習慣，最近暑假到了，她特意幫讀小三的兒子安排暑期桌球課，日前接小孩下課時，她一時興起也下場抽了幾拍，結果右小腿突然疼痛感覺被人踢到，雖然立即離場休息，但回家後仍感覺上下樓梯困難，嚴重影響上班與生活作息。

請繼續往下閱讀...

張太太隔天就診時，已經先及時冰敷，小腿並未明顯腫脹，但超音波檢查則顯示她的「右內側腓腸肌」有部分撕裂痕跡，理學檢查也有局部壓痛。她感嘆明明沒跑兩步，怎麼會這麼嚴重。

評估後，建議她立即接受物理治療以增加循環並減少疼痛，也使用肌內效貼布減少腫脹生成，後續1週內生成的皮下瘀青，則以高能量雷射治療，加速局部代謝與修補力，幸運地在受傷不到2週的時間內，小腿瘀青消失、上下樓梯不再有緊繃感，很快就恢復正常行走及上下班通勤。

任何看似十分簡單的一般動作，例如蹲跳、加速、旋轉等，對於平常沒有規律維持有氧運動習慣及阻抗肌力訓練的上班粉領族而言，可能都潛藏著不可知的運動傷害危險，建議循序漸進的學習單項運動技巧方法，才是能樂在運動中的不二法門。

醫籲下場前先熱身 避免運動傷害

運動前務必先熱身，平時心肺耐力與肌力訓練更是不能少，最好能接受專項教練的運動技巧指導。受傷後，應及早尋求醫師精準診斷，搭配復健療程與返場運動訓練，才能早日康復，與親友共同享受運動樂趣。

（作者為崇心復健科診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法