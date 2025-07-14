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嬰兒學游泳好處多 4至6個月大後再開始

2025/07/14 05:30
嬰兒學游泳好處多 4至6個月大後再開始

▲王瑄惠醫師建議，等寶寶4-6個後月大之後，再開始學游泳。 （照片提供／王瑄惠）

文／王瑄惠

近年來許多家長選擇讓寶寶參加游泳課程，嬰兒游泳不僅是可愛有趣的活動，從醫學角度來看，更有助於寶寶的感覺統合、大腦發展與心肺功能的提升。一般建議在寶寶4至6個月大、頸部控制穩定後，再開始進行游泳練習，才能更安全地享受水中帶來的多重益處。

◎寶寶學游泳的好處

●促進感覺統合與動作協調：水的浮力可促進肌肉與關節的刺激發展，有助日後的翻身、爬行、站立發展。

●強化心肺功能、提升免疫力：溫和的水中運動能促進血液循環與呼吸功能，也有助於提升免疫力。

●增進睡眠品質、穩定情緒：水中活動讓寶寶放鬆、釋放壓力，能改善入睡困難、淺眠等問題，讓作息更規律。

●建立親子關係、提升安全感：許多課程鼓勵父母共同參與，透過鼓勵與陪伴，能強化寶寶的安全感與親子之間的情感連結。

●培養探索興趣與勇氣：寶寶在水中感受到全新環境的刺激，學習面對陌生與挑戰，對心理發展與未來學習態度都有幫助。

◎家長需注意事項

寶寶體質敏感，選擇游泳場地時，應注意水質情況，確認場地是否每天換水及消毒，避免皮膚發炎、腸胃感染等風險；寶寶若有感冒、腸胃不適或皮膚狀況，不適宜下水游泳。

另外，家長也要注意，場地的水溫是否適合嬰幼兒，嬰幼兒對水溫敏感，水溫過低容易造成失溫，建議水溫約在32-34℃。

同時也要注意是否在水中時間過長、有無發抖、不適的跡象。

還有家長應在寶寶玩水時，時刻注意孩子的安全，避免寶寶吸水、嗆水等情況。

透過在溫水中自由活動，可幫助嬰兒大腦與神經發展、促進肌肉協調，更有助於心肺功能、提升睡眠品質與食慾，甚至能減少哭鬧、建立安全感，更是一種結合感覺統合、運動發展與心理成長的早期刺激方式。

選擇合適的環境，並遵守專業醫師建議，它將成為寶寶身心健康成長的一大助力。

（作者為育禾婦幼診所小兒科主任）

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