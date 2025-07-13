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男子漢香水過敏 腋下搔癢到後背

2025/07/13 05:30
男子漢香水過敏 腋下搔癢到後背

▲香料是常見的過敏原；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

男子漢香水過敏 腋下搔癢到後背

▲圖1：搔癢的紅斑分布在腋下及相連的背部皮膚。（照片提供／王綺嫻）

葉先生雙側腋下連接到背後的皮膚持續搔癢已經2個多月，癢到他忍不住一直搔抓，原以為是流汗造成，但是他改變衣著與環境溫度都沒有改善，於是到醫院掛號求診。檢查發現，大片紅色斑塊分佈的位置在雙側腋下連接到背後（圖1），皮膚摸起來粗糙且有脫屑的現象。

男子漢香水過敏 腋下搔癢到後背

▲圖2：治療後紅斑消失，遺留淺淺的色素沉澱及脫屑。（照片提供／王綺嫻）

接觸性皮膚炎 皮膚粗糙脫屑

根據疹子分布的位置，我問患者：「請問您是否有使用止汗劑或是痱子粉？」他回答：「沒有。我是不是對什麼食物過敏？」我再問他：「請問您是否有噴香水在雙側腋下的皮膚上？或是擦任何東西在這些部位的皮膚上？」他很驚訝地回答：「我有擦香水，的確是在擦香水的部位出現紅疹，我是對香水過敏嗎？」

我告訴他：「您的診斷是香水引發的接觸性皮膚炎。」葉先生停止使用香水，接受適當治療後，紅斑消失（圖2）。

藥物或食物過敏引發的皮疹，大多會散布於全身。接觸性皮膚炎的皮疹會侷限在塗抹特定物品的皮膚部位。有塗抹的地方就有皮疹，沒有塗抹的地方就沒有皮疹。

當身體某部位的皮膚反覆出現皮疹，可能要想想皮疹出現前1個月內，是否有使用任何以前沒用過的物品，或以前用過但一段時間沒使用的物品。

香料引起過敏 止汗劑乳液都可能

以腋下長出紅疹為例，接觸的物品可能包括：止汗劑、芳香劑、乳液、痱子粉、衣物、藥物（如藥膏或藥油）或香水等。天氣炎熱，皮膚受到汗水浸潤及衣物摩擦，引發過敏的機會及過敏嚴重度也會增加。

香料（fragrance）是常見的過敏原。生活中許多物品都有添加香料，以增加愉悅、舒適及放鬆的感覺，無形中也導致過敏機會大增。

乳液、沐浴產品、環境中的芳香劑、添加香氛的洗衣用品、香精、香水等都有添加香料，在使用新產品後出現皮疹，都應至皮膚專科醫師處就醫。

近年來孩童對香料過敏的比例增加，可能和使用的產品有關，值得父母注意。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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