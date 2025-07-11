男愛健身母胎單身 會陰竟長菜花

▲黃品叡醫師指出，最常見的感染菜花途徑是不安全的性行為。 （記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

▲1名男子疑用到不乾淨的運動器具或毛巾，而感染菜花；示意圖。 （記者歐素美攝）

1名26歲男子日前發現陰囊到肛門之間的會陰，長出1顆顆凸起的小肉芽，用手摳掉後卻愈長愈多，嚇得趕緊到醫院就診。醫師診斷男子罹患性病「菜花」，男子宣稱母胎單身，並未發生危險性行為，懷疑每週3次以上去健身房，因重訓時啞鈴摩擦到會陰，或使用健身房毛巾而感染。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，菜花感染途徑最常見的便是不安全的性行為，若皮膚破皮，接觸到受污染的表面，例如公廁馬桶、泡溫泉、游泳池等場所，也有機率會受病毒感染，建議患者將內衣褲等全都更新，電燒治療後3個月再回診追蹤，避免再度復發。

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黃品叡檢查發現，該男子的陰囊跟肛門間長了至少16顆菜花，最大直徑約1公分，一度懷疑男子可能因男男不安全性行為才感染，但檢查其肛門口、陰莖、陰囊等處皆未發現菜花。男子強調自己從未談過戀愛，沒有不良嗜好，不抽菸、不喝酒，更從沒去過聲色場所，也沒有上網尋求一夜情，不理解為何會感染菜花。

疑接觸不潔器材或毛巾感染

黃品叡請男子再仔細想想，有沒有出入不安全的場所。男子說，生活單純，每天下班後最常去的場所就是健身房，平均每週至少3天，每次到健身房都會做重訓，拿啞鈴做訓練時，都會摩擦到會陰的地方，加上穿著透氣的運動褲，長菜花的地方剛好就在摩擦處，也會用健身房的毛巾，懷疑因此遭感染。

黃品叡表示，菜花的潛伏期很長，從感染到出現症狀可能需要幾週到幾個月，感染初期，生殖器或肛門附近會出現一些扁平凸起的淡紅色丘疹，通常不痛不癢，也沒有異味，以致患者容易錯過黃金治療期，提醒民眾萬一不小心感染，千萬不要因難以啟齒而羞於看診。

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