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國健署祭獎勵 鼓勵「逆轉」代謝症候群

2025/07/11 05:30
國健署祭獎勵 鼓勵「逆轉」代謝症候群

▲代謝症候群常見症狀包括血壓、血糖或血脂偏高、腰圍過粗及好膽固醇不足，只要其中3項異常，就屬高風險族群；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

國健署祭獎勵 鼓勵「逆轉」代謝症候群

▲國民健康署署長吳昭軍昨指出，「代謝症候群防治計畫」將開放醫院端「自提額度」，盼擴大服務量能。（記者邱芷柔攝）

國內每10個成人就有3人有代謝症候群，國民健康署自2022年起推動「代謝症候群防治計畫」，結合基層診所展開生活習慣介入，3年來協助39萬人管理健康，其中近18%成功逆轉代謝症候群、超過70%改善至少一項指標。署長吳昭軍昨指出，將開放醫院端「自提額度」，盼擴大服務量能。

代謝症候群常見症狀包括血壓、血糖或血脂偏高、腰圍過粗及好膽固醇不足，只要其中3項異常，就屬高風險族群，雖然症狀初期可能無明顯不適，卻是糖尿病、中風與心肌梗塞等慢性病的前兆。

國健署昨宣布「2025逆轉代謝 健康加值」活動正式開跑，至9月底前開放報名，前3500名成功報名者可獲參賽好禮，只要成功改善任一代謝指標，就有機會抽中智慧型手機等多項好禮，鼓勵全民從生活中踏出健康第一步。

改善任一代謝指標 就可抽手機

吳昭軍指出，目前全台有超過3000家基層醫療機構、5000位醫師投入執行計畫；有80%的代謝症候群個案來自基層診所，20%患者分布於醫院，預計下半年起開放醫院端自提服務額度，依自身量能提出目標個案數，試辦整合服務模式，擴大照護範圍，有信心把這套模式落實於總統賴清德推動的健康888政策中，成為國人熟悉且可持續的健康管理方式。

中華民國營養師公會全聯會常務理事黃翠華也分享「雜糧飯、3碗菜、大豆魚」口訣，鼓勵民眾從飲食著手改善代謝問題。她表示，只要願意開始，1至3個月內就能看到指標變化。「雜糧飯」富含膳食纖維，有助穩定血糖血脂；「三碗菜」強調每天攝取多樣彩色蔬菜，抗氧化、護心血管；「大豆魚」則建議以黃豆、黑豆與魚類取代紅肉攝取蛋白質，減少負擔。

國健署呼籲民眾善用各類健檢資源，如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等，檢視三高指數，檢查結果可透過健保署健康存摺「代謝症候群專區」自動辨識風險，並連結就近診所參與防治計畫。

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