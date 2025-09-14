自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》罹癌能吃含牛磺酸的食品嗎？ 腫瘤科醫給建議

2025/09/14 10:06

林口長庚腫瘤科醫師吳教恩表示，正在接受癌症治療的病人，別自行購買或飲用含牛磺酸的補充品；圖為情境照。（圖取自freepik）

林口長庚腫瘤科醫師吳教恩表示，正在接受癌症治療的病人，別自行購買或飲用含牛磺酸的補充品；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症病人擔心症狀失控，很多人想吃補體力的食物，然而他們可以吃含牛磺酸（Taurine）的保健食品嗎？林口長庚腫瘤科醫師吳教恩指出，對癌症病人，尤其是血液腫瘤患者，可能會讓癌細胞更有利，變成「燃料」。而正在接受癌症治療的病人，別自行購買或飲用含牛磺酸的補充品。

吳教恩在臉書專頁「腫瘤科吳教恩醫師」發文分享，很多能量飲料或保健食品都會添加牛磺酸，號稱能提升體力、保護神經，聽起來好像很健康。但是最近有研究提醒要特別注意，對癌症病人，尤其是血液腫瘤患者，可能不要輕易嘗試。

吳教恩說，最新研究發現，含有牛磺酸能量飲料或保健食品會造成的影響：

白血病細胞會把牛磺酸當成「燃料」，讓自己長得更快。

●在小鼠實驗中，補充（高劑量）牛磺酸會加速白血病惡化。

●病人的檢體也顯示，癌細胞和牛磺酸有密切關聯。

很多民眾想問的是，保健食品能不能吃？吳教恩說明，對健康人而言，目前沒有證據顯示，一般保健品或能量飲料裡的牛磺酸會致癌。但是對於癌症病人，可能會讓癌細胞更有利，因此建議小心補充。他特別提醒，很多廣告說「天然無害」，其實保健食品仍舊可能影響治療，或疾病進展。

吳教恩建議，若正在接受癌症治療，不要自行購買或飲用含牛磺酸的補充品。如果有營養需求，請先和腫瘤科醫師或營養師討論。民眾一定要記住：「天然」不代表「一定安全」。

