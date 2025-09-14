自由電子報
何志偉攜手桃園市議員出席中醫師義診 憶「清冠1號」助60餘國防疫

2025/09/14 12:34

中醫師公會14日於桃園龜山明倫三聖宮舉辦中醫義診活動。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中醫師公會今（14）日於桃園龜山明倫三聖宮舉辦中醫義診活動，免費為民眾把脈、提供醫療協助，總統府副秘書長何志偉今（14）日與桃園市議員李光達、李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧一同出席，現場有逾500位民眾參與，何志偉表示，看到許多中醫師與志工共同投入，免費為民眾提供醫療與協助，令人感動，也再次印證「健康不是口號，而是能真正走進社區」。

何志偉表示，政府正在推動「健康台灣」3大方向，包括提升醫療品質、加強長照服務，以及把健康發展為產業，核心目標就是讓每一位國人，不論住在城市或鄉村，都能更早預防疾病，獲得良好的醫療照顧，並讓長者安心在地老化。

何志偉提到，平安、健康不僅是祝福、也是我們的工作，中醫在政策藍圖中扮演關鍵角色，他也分享與中醫師的淵源，過去10多年來常跟中醫師一起開記者會，印象最深的一次，是COVID-19疫情期間台灣研發的「清冠一號」要出海，當時總共協助了60多個國家對抗疫情，展現中醫的實力與價值。

何志偉表示，中醫在慢性病調理、復健與養生上具有優勢，政府已持續加強中藥材的管理與品質把關，讓民眾使用更安全，未來更會推動中醫人才培育，並促進中西醫整合，特別是在長照與居家照護領域，讓傳統醫學能邁向現代化，發揮更大效益；他另指出，台灣的健康指數在全世界名列前茅，全民健保亦是全世界最好的政策之一，賴清德總統提到，接下來要發展智慧科技醫療，未來醫界會更加貼心。

中醫師公會理事長廖奎鈞表示，感謝明倫三聖宮提供場地舉辦義診活動，公會也非常珍惜此次緣分，藉此把健康跟關懷帶給大家，此次安排中醫師1對1諮詢，主要是替民眾了解身體狀況，中醫講究的是平時的身體調養，在身體還沒有狀況時，就要開始注重調養，參的中醫師及志工都是來為大家「顧健康」。

中醫師公會14日於桃園龜山明倫三聖宮舉辦中醫義診活動，免費為民眾把脈、提供醫療協助。（記者鄭淑婷攝）

總統府副秘書長何志偉（右4）14日與桃園市議員李光達、李宗豪、陳雅倫、黃瓊慧一同出席中醫師義診活動。（記者鄭淑婷攝）

