望安連傳2起中暑 澎湖駐地醫療直升機馳援後送

澎湖駐地直升機凌天航空，單日執行望安二起中暑後送案例。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來氣溫飆高，澎湖動輒30度以上，離島因缺乏綠蔭成林屏障，望安鄉昨（13）日單日2起中暑案件，都申請直升機後送，病患皆為疑似中暑、熱衰竭等症狀，而2名病患分別送往高雄阮綜合醫院及高雄長庚醫院進行後續治療。

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，昨日5小時內連續接獲衛福部空審中心下令，執行2件望安鄉衛生所申請的緊急醫療後送任務，第一起案件在下午5時54分從澎湖機場起飛至望安機場、晚間6時3分望安機場落地接駁病患、晚間6時45分望安機場起飛小港機場、晚間7時9分小港機場落地由救護車接駁至阮綜合、晚間8時58分返澎待命。

高雄小港機場整修，凌晨關閉翌日開放，必須與時間賽跑。（凌天航空提供）

第2起案件則在晚間10時30分澎湖機場起飛、晚間10時39分望安機場落地、晚間10時46分望安機場起飛、晚間11時20分高雄機場落地由地面救護車接駁、今（14）日零時47分返澎。2起醫療後送案件，議員陳佩真都全程追蹤後送進度，向病患及家屬表達關懷之意並給予協助，對於凌天航空接續執行任務時也表達辛勞之意。

凌天航空轉診服務中心主任陳萬昇表示，由於高雄機場滑行道夜間施工在零時起關場至翌日6時許，任務組員必須趕在零時前飛離高雄機場，否則凌晨若有醫療單位申請後送，則會沒有飛機可以執行，施工將持續到今年底，夜間有後送需求時，病患仍可轉往台南、台中等地的醫院進行治療，不會因高雄機場夜間施工而導致任務無法執行。

