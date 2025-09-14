糖尿病男小感冒差點要命！ 醫警告「酮酸中毒」7大危險因子

成大醫院斗六分院醫師王鈺靜提醒糖尿病不只是慢性病，要注意血糖監測，身體有不適要就醫，不要大意。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕62歲張先生患有糖尿病多年，日前有咳嗽、體溫微高等感冒症狀，張先生不以為意只到藥局買感冒藥吃，幾天後出現呼吸急促、精神渙散，緊急送醫血糖值高達520，確診為「糖尿病酮酸中毒」，治療後病情穩定，成大醫院斗六分院急診醫師王鈺靜提醒，糖尿病患者若有身體不適不能大意，酮酸中毒嚴重可能會奪命。

王鈺靜指出，糖尿病酮酸中毒是嚴重的高血糖急症，當體內缺乏胰島素時，血糖急遽升高，身體只能分解脂肪產生酮體，導致血液酸化，若未能及時治療，可能在數小時至數日內引發休克、呼吸衰竭甚至死亡。

王鈺靜說，引發糖尿病酮酸中毒的危險因子，包括肺炎、泌尿道等感染，不規律使用藥物，脫水或酗酒，外傷、心肌梗塞、中風等急性壓力事件等。

張先生罹患糖尿病多年，平日血糖監測不規律，加上感冒身體有發炎現象，他自行買藥吃，在家休息且食慾下降，有好幾天無法進食，血糖飆升，進而引發糖尿病酮酸中毒，同時合併肺炎，幸醫院治療後病情穩定已康復出院。

王鈺靜指出，感冒感染時，血糖容易失控，糖尿病患者要勤測血糖，糖尿病不只是慢性病，有可能因一場感冒或感染，在短時間演變成致命急症，千萬不要掉以輕心，若出現噁心、腹痛、呼吸急促，呼吸具特殊水果氣味、精神不濟、昏迷等症狀，要立刻就醫。

