早產兒齊聚醫院「回娘家」 魔術師與早產女兒同台見證表奇蹟

魔術師大衛與早產女兒同台演出，展現「小小奇蹟化為大大祝福」。（圖由彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕「小小奇蹟」回娘家！彰化基督教兒童醫院13日舉辦「早產兒回娘家」活動，近200位早產兒家庭齊聚一堂，其中魔術師大衛還與早產女兒同台演出。這位曾接受早療與追蹤的女孩，如今能自信站上舞台，成為父親最佳助手，父女合拍的瞬間，正是「小小奇蹟化為大大祝福」的寫照。

活動安排豐富，魔術師大衛與曾是早產兒的女兒同台演出，展現父女默契，令人動容；還有醫療輔助犬與孩子互動、親子律動與切蛋糕儀式，讓現場瀰漫著輕鬆與感動的氛圍。

新生兒科醫師陳俐如解析早產兒的健康議題，指出呼吸與感染風險、營養與體重追趕、視網膜與聽力追蹤、神經發展與早期療育，都是父母需要長期關注的挑戰。她提醒家長掌握「規律追蹤、營養補給、早療介入、親職技巧」4大關鍵，並善用跨專科資源，才能陪伴孩子穩健成長。

彰基兒童醫院院長陳家玉指出，每10個新生兒之中就有1位是早產兒，在總院長陳穆寬支持下，產房與新生兒加護病房同層設置，縮短「產台到NICU」的黃金時間，大幅提升救治效率。新生兒加護病房照護存活最低懷孕週數是22週、照護存活最低體重的早產兒是339公克。彰基兒醫24小時的新生兒外接與急救系統，服務涵蓋台中、彰化、南投、雲林與嘉義。近年因孕期管理與轉介觀念提升，越來越多高危險妊娠媽媽選擇院內生產；但在近2年來院方仍外接近百位早產兒，確保轉送個案獲得即時照護。

彰基兒醫院長陳家玉說新生兒加護病房照護存活最低懷孕週數是22週、照護存活最低體重的早產兒是339公克，展現醫療實力。（圖由彰基提供）

來賓與醫療輔助犬一起守護小腳印，迎接大祝福。（圖由彰基提供）

彰基兒童醫院早產兒回娘家活動，近200組家庭參與。（圖由彰基提供）

