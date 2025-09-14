5年救459心梗病患 彰縣消防4大急救器材OHCA救活率創新高

彰化縣消防局42輛救護車全面配置12導程心電圖機。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕急性心肌梗塞屬於分秒必爭的危急案件，為縮短病患接受心導管治療的時間，彰化縣消防局在42輛救護車配置自動心肺復甦機、自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器等4大急救器材，5年來共救活459名心肌梗塞患者，OHCA的救活率也從2019年的20.4%，大幅提升到2024年的33.08%。

彰化縣消防局指出，這4大急救器材都相當昂貴，其中自動心肺復甦機每台市價高達100萬元，具有搬運過程CPR不中斷、維持固定的壓胸速率及深度、讓救護人員騰出雙手做其他救護處置等優點。因為車輛及設備的挹注，近5年來已成功挽救了459位急性心肌梗塞患者，讓救護車從傳統的「送醫工具」進化為具備高度急救能力的「行動急診室」。

消防局表示，這幾年來彰化縣消防局接受各界踴躍捐贈救護車的同時，救護車上多半都會附帶自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器，但由於自動心肺復甦機高達100萬元，多半是有熱心民眾另外捐贈，但機器總有年限需要汰換，民眾若要捐贈相關救護器材，不妨考慮自動心肺復甦機，更能發揮「救命」的功能，因為會使用到這個器材，一定是患者已經OHCA了，每一次出動真的都是在救命。

12導程心電圖機。（記者湯世名攝）

彰縣救護車全面配置4大急救器材，挽救無數生命。（記者湯世名攝）

自動心肺復甦機市價高達百萬元，是救命利器。（圖由消防局提供）

