自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

5年救459心梗病患 彰縣消防4大急救器材OHCA救活率創新高

2025/09/14 12:38

彰化縣消防局42輛救護車全面配置12導程心電圖機。（資料照）

彰化縣消防局42輛救護車全面配置12導程心電圖機。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕急性心肌梗塞屬於分秒必爭的危急案件，為縮短病患接受心導管治療的時間，彰化縣消防局在42輛救護車配置自動心肺復甦機、自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器等4大急救器材，5年來共救活459名心肌梗塞患者，OHCA的救活率也從2019年的20.4%，大幅提升到2024年的33.08%。

彰化縣消防局指出，這4大急救器材都相當昂貴，其中自動心肺復甦機每台市價高達100萬元，具有搬運過程CPR不中斷、維持固定的壓胸速率及深度、讓救護人員騰出雙手做其他救護處置等優點。因為車輛及設備的挹注，近5年來已成功挽救了459位急性心肌梗塞患者，讓救護車從傳統的「送醫工具」進化為具備高度急救能力的「行動急診室」。

消防局表示，這幾年來彰化縣消防局接受各界踴躍捐贈救護車的同時，救護車上多半都會附帶自動體外心臟電擊去顫器、12導程心電圖機及自動給氧甦醒器，但由於自動心肺復甦機高達100萬元，多半是有熱心民眾另外捐贈，但機器總有年限需要汰換，民眾若要捐贈相關救護器材，不妨考慮自動心肺復甦機，更能發揮「救命」的功能，因為會使用到這個器材，一定是患者已經OHCA了，每一次出動真的都是在救命。

12導程心電圖機。（記者湯世名攝）

12導程心電圖機。（記者湯世名攝）

彰縣救護車全面配置4大急救器材，挽救無數生命。（記者湯世名攝）

彰縣救護車全面配置4大急救器材，挽救無數生命。（記者湯世名攝）

自動心肺復甦機市價高達百萬元，是救命利器。（圖由消防局提供）

自動心肺復甦機市價高達百萬元，是救命利器。（圖由消防局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中