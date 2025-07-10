5旬婦膽囊炎 螢光攝影輔助手術助康復

▲劉中祥醫師說明ICG螢光技術能將膽汁滲漏風險從2.02%降至0.43%，整體手術併發症的發生率明顯下降。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

▲民眾若出現持續數小時的右上腹痛，特別是進食油膩食物後症狀加劇，有可能是膽囊炎，應儘快就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

53歲胡姓婦人，近來持續出現右上腹疼痛，疼痛感甚至輻射至背部，並伴隨頭暈、頭痛等症狀趕緊就醫，經安排影像檢查發現膽囊發炎並合併膽結石，確診為急性膽囊炎，因同時患有慢性疾病，且發炎情況嚴重，討論後為她安排進行自費的「螢光攝影輔助腹腔鏡膽囊切除術」，手術順利完成康復，讓她開心終於不再腹痛了。

靛氰綠顯影劑 點亮手術地圖

長安醫院一般外科醫師劉中祥表示，傳統腹腔鏡膽囊切除術雖為常見術式，但急性發炎時膽囊周圍組織常有水腫與沾黏，加上膽道構造變異多樣，手術中仍有約0.3-1.09%的總膽管損傷風險，可能導致阻塞性黃疸、肝功能衰竭，甚至需進行換肝手術，因此術中正確辨識膽道結構，是手術安全的關鍵。

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劉中祥指出，為提高手術精準度，醫療團隊採用螢光攝影技術，術前施打無毒、可代謝的靛氰綠（ICG）顯影劑，藉由專用設備可即時在手術畫面中清晰辨識膽管走向。這項技術就像為外科醫師點亮一張手術地圖，即使在組織發炎或沾黏的複雜情況下，也能顯著降低誤傷風險。

統計發現，ICG螢光技術能將膽汁滲漏風險從2.02%降至0.43%，整體手術併發症發生率明顯下降，並能縮短手術時間，減少術中出血，並降低轉為開腹手術的機率，尤其在急性膽囊炎等高風險病例中效果尤為顯著。

劉中祥提醒，膽囊炎的典型症狀包括右上腹痛（可能延伸至背部或右肩膀）、噁心嘔吐、腹脹食慾不振等。民眾若出現持續數小時的右上腹痛，特別是進食油膩食物後症狀加劇，應儘快就醫檢查。膽囊切除後，可正常生活，僅需注意飲食清淡，即可避免復發，恢復健康生活。

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