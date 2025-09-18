健康網》維生素A護眼美膚、抗過敏 12種蔬菜含量「它」第1

營養師李婉萍表示，空心菜所含脂溶性維生素A除可護眼，日常攝取補充也有助美膚、調整體質；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到維生素A，大家可能只想到護眼。事實上，維生素A的功效可不僅止於此！營養師李婉萍表示，脂溶性的維生素A除了有益眼睛，換季冷熱交替時膚況不穩、免疫力差、易發炎的人，補充它也有助美膚、調整體質抗過敏。以常見12種蔬菜來說，胡蘿蔔、油菜心含量分居2、3名，空心菜則是最高，建議日常可於飲食中補充。

12種蔬菜維A含量比一比

李婉萍於臉書專頁發文提及，美膚用的A酸，其實也跟維生素A有關。換季變冷變熱都容易過敏眼睛紅、膚況不穩定，體內的免疫系統常打架，動不動身體發炎、感染的人，更該注意維生素A的補充。

請繼續往下閱讀...

至於吃哪些蔬菜可以補到維生素A？李婉萍以日常可見的12種蔬菜、每100g的維生素A含量做比較，列舉如下：

1.空心菜：23532 IU。

2.胡蘿蔔：20718 IU。

3.油菜心：14224 IU。

4.紅鳳菜：10129 IU。

5.菠菜：9233 IU。

6.紅莧菜：8591 IU。

7.萵苣：7451 IU。

8.芥藍：7378 IU。

9.地瓜葉：5960 IU。

10.白鳳菜：5733 IU。

11.蚵仔白菜：2958 IU。

12.甜椒：2919 IU。

3大營養素助攻抗過敏

李婉萍進一步提及，維生素A是脂溶性營養素，加油拌炒更能被人體吸收運用。想要養好體質減少過敏，不再狂揉眼睛鼻子、大打噴嚏，除攝取維生素A之外，建議也應注意補充以下3種營養素：

●蛋白質修復組織助代謝：如補充1顆茶葉蛋、1塊豆腐、雞肉、魚肉，不無小補。

●維生素C抗氧化：甜椒含有維生素A、C，搭配炒肉片增加優質單白質，提升保護力。

●維生素D調節免疫反應：過敏就是免疫過度反應的現象，常見含維生素D食材，如蛋黃、木耳、鮭魚等，無法好好曬太陽的話，更要多攝取。

此外，李婉萍也為有過敏困擾者設計以下簡易版1日三餐抗敏菜單，建議不妨跟著吃看看：

●早餐：地瓜+榛果油萵苣蛋沙拉。

●午餐：甜椒炒肉片+青菜豆腐湯。

●晚餐：炒菠菜+紅鳳菜炒菇+豬肝湯。

營養師李婉萍說，除維生素A之外，攝取常見含維生素D食材，如蛋黃、木耳、鮭魚等，也可調節免疫。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法