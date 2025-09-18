警惕肝臟情況！發生這5種跡象要注意

當肝臟出問題會有5大跡象，總是感到疲倦是5大跡象之一。圖為疲倦意圖。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕肝臟對人影響深遠，它能過濾毒素、分解脂肪、儲存能量，並維持身體正常運作。但當肝臟出現問題時，只會悄悄發出訊號，因此及時注意到肝臟訊號以保護自己極為重要。印度時報指出，肝臟出問題時人會有5大跡象。

第一個跡象是持續疲勞和精力不足：如果人總是感到疲倦，甚至是在1夜好眠的情況下仍感到疲累，那有可能是肝臟正在發出警告。當肝臟功能遲緩，難以有效過濾毒素，就會導致身體產生疲憊感。

請繼續往下閱讀...

第二個跡象是體重因不明原因增加：若飲食沒有太大變化，體重卻不斷增加，那可能是肝臟功能不佳。肝臟功能不佳會導致脂肪代謝困難，進而導致腹部脂肪堆積。這種情況在非酒精性脂肪肝 （NAFLD） 中尤其常見。

第三個跡象是發生消化問題：若人常出現飯後腹脹、消化不良或噁心的情況，那背後原因可能是膽汁分泌不足。肝臟分泌膽汁來幫助消化脂肪，如果它不能正常發揮作用，人的腸道就會受到影響。

第四個跡象是皮膚、眼睛產生變化：皮膚發黃，或眼白略微發黃是典型肝臟發生問題訊號。但即使是更細微的變化，例如皮膚搔癢或持續性痤瘡，有時也可能與肝臟壓力有關。

第五個跡象是注意力難以集中：若人感到思維混亂，忘記一些簡單事情，或難以集中注意力。那原因可能是肝臟功能低下導致血液中毒素積聚，進而影響大腦功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法