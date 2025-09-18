自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中市議員提案補助帶狀疱疹疫苗 衛生局：1個月內確認財源

2025/09/18 13:17

有20多議員提案要求免費或者補助施打帶狀疱疹疫苗，台中市警消環衛委員會進行討論。（記者蘇金鳳攝）

有20多議員提案要求免費或者補助施打帶狀疱疹疫苗，台中市警消環衛委員會進行討論。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市並無補助施打帶狀疱疹疫苗，今（18）天有不分藍綠白及無黨籍議員，共提出5提案共21人同時要求衛生局比照其他縣市，免費或者補助市民或者弱勢及較有需要者免費施打帶狀疱疹；衛生局長曾梓展表示，會在1個月詢問財主單位，是否能補助，若能補助會以3大對象為主。

台中市議會警消環衛委員會在審查議員對於衛生局的提案，竟有民進黨的市議員陳雅惠、陳淑華、國民黨的吳瓊華、劉士州及民眾黨的江和樹、無黨籍的林昊佑不分顏色，提案要求免費或者補助市民或者長輩及弱勢施打帶狀疱疹疫苗，共5提案，加上共同提案人及連署人，共有28位，快要議會人數的一半。

衛生局長曾梓展表示，會在1個月找尋看是否有財源。（記者蘇金鳳攝）

衛生局長曾梓展表示，會在1個月找尋看是否有財源。（記者蘇金鳳攝）

副召集人陳雅惠表示，至今（2025）年8月止，已有新北、桃園、苗栗、嘉義縣市、台南、竹北等多個縣市提供免費或者補助措施給民眾施打，要求衛生局也應比照辦理。

江和樹表示，他很早就提出，衛生局一直表示要研議辦理，本會期也未提出計畫書，但是其他縣市都有補助，為何台中市沒有。

民進黨議員施志昌，衛生局長曾梓展一直說要評估會努力，到底有何困難點？曾梓展則表示因為中央刪了原本要給的預算，如愛滋病防制的補助，衛生局非常傷腦筋要去籌經費，民進黨議員李天生不滿的表示，台中市的統籌分配稅款有增加，可從此來補足。

曾梓展表示，非常昂貴，目前打一劑要9千，要打2劑才有96%保護力，但打2劑大概要1萬8到2萬元，非常昂貴，因此衛生局要審慎考慮如何提供市民施打。

曾梓展表示，由於帶狀疱疹對免疫力低下容易發生，但是對於骨髓移植、化療的癌症病人如果感染帶狀疱疹才有死亡的風險，因此會此規劃，提供65歲長者，低收及中低收為主及免疫系統非常低有死亡風險三大類型民眾優先施打來規劃。

