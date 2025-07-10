自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肩膀痛到無法睡 鈣化肌腱炎惹禍

2025/07/10 05:30
肩膀痛到無法睡 鈣化肌腱炎惹禍

▲以導引鈣化抽吸術取出。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

肩膀痛到無法睡 鈣化肌腱炎惹禍

▲超音波下棘上肌鈣化。（照片提供／徐子恆）

張先生熱愛打高爾夫球，平時固定參加球局。某次揮桿後，右肩突然一陣刺痛。他以為只是輕微拉傷，休息幾天後覺得還能忍受，就沒有特別理會。沒想到，肩膀疼痛越來越明顯，特別是晚上躺下後痛到睡不著，揮桿動作也變得吃力。

他曾嘗試熱敷、簡單拉筋，甚至去做了幾次物理治療，皆沒有好轉，且疼痛總是反覆發作，每次復發似乎比上一次更嚴重。後來經過半年仍未改善，才決定進行詳細檢查。

導引鈣化抽吸術 有效打碎、清除

經超音波檢查後發現，張先生肩膀的問題並不單純是拉傷，他其實是鈣化性肌腱炎。肩膀肌腱因受傷發炎後，局部沉積了鈣質，形成鈣化點，導致持續性的疼痛與卡卡感。超音波影像下清楚可見肌腱內鈣化病灶，同時伴隨著輕度滑囊積水（圖1），其實是鈣化性肌腱炎典型的表現。

鈣化性肌腱炎好發於肩膀，尤其是長期重複使用肩部的人，如打高爾夫、游泳或經常抬高手臂的人。初期若未妥善處理，隨著鈣化點增大，不僅疼痛加劇，還會影響關節活動度，甚至引發2次沾黏或其他肩部疾病。

治療上，針對初期鈣化點小且症狀輕微的患者，可以採取藥物消炎、物理治療或是骨骼肌肉震波；若症狀嚴重、鈣化點硬化，開刀微創處置。然而隨著超音波技術進展，針對鈣化性肌腱炎可以使用導引鈣化抽吸術，較前述治療迅速且疼痛感幾乎馬上緩解。

經過討論後，他接受了「導引鈣化抽吸術」，有效打碎並清除鈣化堆積（圖2），並搭配復健與關節活動訓練。在1個月的積極治療後，肩膀疼痛明顯改善，揮桿動作也順暢許多，順利重返球場。

（作者為疼痛職人診所院長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中