肩膀痛到無法睡 鈣化肌腱炎惹禍

▲以導引鈣化抽吸術取出。（照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

▲超音波下棘上肌鈣化。（照片提供／徐子恆）

張先生熱愛打高爾夫球，平時固定參加球局。某次揮桿後，右肩突然一陣刺痛。他以為只是輕微拉傷，休息幾天後覺得還能忍受，就沒有特別理會。沒想到，肩膀疼痛越來越明顯，特別是晚上躺下後痛到睡不著，揮桿動作也變得吃力。

他曾嘗試熱敷、簡單拉筋，甚至去做了幾次物理治療，皆沒有好轉，且疼痛總是反覆發作，每次復發似乎比上一次更嚴重。後來經過半年仍未改善，才決定進行詳細檢查。

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導引鈣化抽吸術 有效打碎、清除

經超音波檢查後發現，張先生肩膀的問題並不單純是拉傷，他其實是鈣化性肌腱炎。肩膀肌腱因受傷發炎後，局部沉積了鈣質，形成鈣化點，導致持續性的疼痛與卡卡感。超音波影像下清楚可見肌腱內鈣化病灶，同時伴隨著輕度滑囊積水（圖1），其實是鈣化性肌腱炎典型的表現。

鈣化性肌腱炎好發於肩膀，尤其是長期重複使用肩部的人，如打高爾夫、游泳或經常抬高手臂的人。初期若未妥善處理，隨著鈣化點增大，不僅疼痛加劇，還會影響關節活動度，甚至引發2次沾黏或其他肩部疾病。

治療上，針對初期鈣化點小且症狀輕微的患者，可以採取藥物消炎、物理治療或是骨骼肌肉震波；若症狀嚴重、鈣化點硬化，開刀微創處置。然而隨著超音波技術進展，針對鈣化性肌腱炎可以使用導引鈣化抽吸術，較前述治療迅速且疼痛感幾乎馬上緩解。

經過討論後，他接受了「導引鈣化抽吸術」，有效打碎並清除鈣化堆積（圖2），並搭配復健與關節活動訓練。在1個月的積極治療後，肩膀疼痛明顯改善，揮桿動作也順暢許多，順利重返球場。

（作者為疼痛職人診所院長）

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