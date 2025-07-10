長輩注意！改善睡眠品質 有助減緩認知功能退化

▲方基存教授（左3）和長庚健康老化研究團隊昨天發表研究成果。（記者吳亮儀攝）

記者吳亮儀／台北報導

▲約有40%至70%的高齡長者有失眠等慢性睡眠問題，連帶有失智症、憂鬱症等神經認知障礙問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

72歲陳女士失眠快1年，晚上很難入睡，即使睡著也會在半夜醒來2-3次。白天常打瞌睡、疲累、沒精神，且記憶力變差，常重複問一樣的問題，出門活動次數也變少，經醫師檢查確診「睡眠障礙合併輕度認知功能障礙」。

林口長庚研究 睡不好影響記憶功能

林口長庚醫院一般及老年精神科主任李淑花表示，睡眠和記憶力的確有很密切的關聯，特別是對高齡者來說，改善睡眠品質不僅有助於提升生活品質，也可能有助於減緩記憶力與認知功能的退化。

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林口長庚醫院腎臟科教授方基存指出，慢性睡眠問題在高齡長者中極為普遍，約有40-70%的高齡長者深受其擾。失眠已被證實與神經認知障礙如失智症、憂鬱症、自殺及心血管疾病風險上升有關。長庚醫院研究團隊納入72名年齡從66歲至88歲的健康高齡長者進行包括核磁共振掃描檢查（MRI）等多種檢驗，量化腦淋巴系統的代謝清除功能，並分析其與大腦結構連結與功能連結的關聯。

分析發現，睡眠品質愈差者，其血管周圍空間擴散張量影像分析指數愈低，顯示腦淋巴系統清除功能下降且記憶功能越差。進一步發現，僅在睡眠品質良好的高齡長者中，其大腦核心區域的「結構」與「功能」連結間能夠合作順暢，在睡不好的高齡長者中則觀察不到大腦區域間的合作。

方基存說，這代表腦部清除系統功能失衡，會進而影響神經網絡間的正常運作與記憶力維持，高齡者的睡眠品質可能與大腦功能可塑性及修復力有密切關聯，因此維持良好睡眠不僅有助情緒與生理健康，對大腦的清除毒素功能更扮演關鍵角色。

林口長庚醫院醫療團隊先採用非藥物方式改善陳女士的狀況，包括建立良好的睡眠習慣如每天固定時間睡覺與起床、白天多活動、多曬太陽、多散步。3個月後，睡眠情況有好轉，記憶力變好、重複提問的情形也減少；半年後追蹤，認知功能測驗分數進步，簡易智力狀態檢查（MMSE，滿分30）也從25分進步到27分。

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