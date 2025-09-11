自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血糖飆升傷夫妻感情？法國百萬網紅教你調整方法

2025/09/11 17:17

法國百萬網紅潔西．伊喬斯佩表示，透過飲食與血糖管理，卻能讓大腦保持清晰與有活力，例如正餐前先吃蔬菜，有穩糖效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

法國百萬網紅潔西．伊喬斯佩表示，透過飲食與血糖管理，卻能讓大腦保持清晰與有活力，例如正餐前先吃蔬菜，有穩糖效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道血糖大幅波動，可能讓配偶易失控嗎？法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）分享自身經驗與科學研究，指出血糖波動影響身體，不只導致腦霧、情緒問題，甚至有可能提高阿茲海默症風險。她也分享生活中控糖的4項做法，讓大腦持續地保持敏銳，生活平順無「波」。

法國百萬網紅潔西．伊喬斯佩是知名的健康議題網紅，在IG經營的帳號「glucosegoddess」（控糖女神）擁有近6百萬追蹤者，她長期以來關注血糖問題，教導如何控制血糖，因此「控糖女神」成了她的封號。

伊喬斯佩近期在其「控糖革命」YT頻道上發影片，她分析飲食、血糖與大腦症狀之間的關聯，讓民眾更了解血糖波動會影響大腦，腦霧、情緒失控，甚至與阿茲海默症間的連動關係，達到平日保健的功效。

伊喬斯佩分析血糖波動容易引起的健康問題:

●腦霧，血糖波動的警訊。

腦霧是一種大腦「遲鈍」的狀態，表現為注意力不集中、記憶混亂。研究顯示，早餐影響腦力：若早餐讓血糖急升，記憶與專注力會下降；相反，穩定血糖則有助於大腦運作。同時，血糖波動會降低神經傳導：在動物實驗中，反覆血糖劇烈變動會讓腦細胞訊息傳遞速度變慢，引發腦霧。

伊喬斯佩表示，最好避免早餐甜食，例如，果汁、麥片等，有助保持頭腦清晰。

●情緒與易怒，血糖影響人際關係。

一項研究讓夫妻在「巫毒娃娃」上插針來表達對配偶的不滿，結果發現：血糖穩定的人插針少，更能保持冷靜；血糖大幅波動的人則更易動怒。許多人經驗到所謂的「餓怒」，即因血糖過低而情緒失控。

伊喬斯佩表示，維持血糖穩定能改善情緒，讓家庭關係更和諧。

●食物、血糖與精神健康

研究數據：荷蘭一項追蹤600人長達9年的研究顯示，發展出胰島素阻抗的人，罹患重度憂鬱的風險增加了89%。。

伊喬斯佩表示，血糖管理無法完全解決精神健康問題，但仍可以成為康復的重要基礎。

●阿茲海默症，大腦的「第三型糖尿病」。

科學家發現，阿茲海默症患者的大腦呈現與第二型糖尿病類似的特徵，包括胰島素阻抗、發炎與糖化。糖尿病患者更易失智：一項追蹤3200名中年人的研究發現，血糖高者在晚年罹患阿茲海默症的風險高出14.5%。

伊喬斯佩表示，這意味著，阿茲海默症有機會透過飲食與血糖管理，而降低風險。

如何能讓大腦愈來愈健康？伊喬斯佩提供民眾4個實用方法：

1.吃鹹的早餐，而不是甜的。避免血糖飆升，提升專注與記憶。

2.正餐前先吃蔬菜：纖維能延緩血糖上升。

3.不要空腹吃糖：甜食最好放在正餐後。

4.餐後動10分鐘：無論散步、打掃或運動，都能幫助血糖穩定。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

