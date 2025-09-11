桃園市至今登革熱確診達24例 全都境外移入

國內本土登革熱疫情又起，市府衛生局提醒民眾，要注意居家積水容器清理。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕國內本土登革熱疫情又起，根據衛福部疾病管制署（CDC）監測資料，全國至今178例確診病例，其中桃園市24例都是境外移入，市府衛生局提醒民眾，外出旅遊後應自主健康監測14天，出現登革熱疑似症狀（如頭痛、發燒、後眼窩痛、出疹、骨頭和肌肉疼痛等），可前往特約醫療院所就醫，（網址https://reurl.cc/pYoVxd）查詢。

衛生局主任秘書陳玉澤表示，桃園市上週一確診病例來自印尼，衛生局於接獲通知後針對確診者活動地周圍50公尺範圍進行清消，也呼籲民眾加強日常生活環境管理，落實「巡、倒、清、刷」4大原則，加強巡視住家戶內外環境，每週刷洗容器內壁，清除不使用的容器，降低病媒蚊傳播風險。

陳玉澤說，市府6月1日公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，如未主動清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），可罰3000元至1萬5000元不等罰鍰，目前已開出13張罰單，防疫詳情可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355。

