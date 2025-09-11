自由電子報
健康 > 杏林動態

公私協力補強公費醫師制度 彰基陳穆寬提新模式

2025/09/11 10:13

二基所在醫療次級區域每萬人口僅有7位西醫師，比離島地區每萬人口還有10到15位西醫師還差。（彰基提供）

二基所在醫療次級區域每萬人口僅有7位西醫師，比離島地區每萬人口還有10到15位西醫師還差。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣公費醫師制度行之有年，但是偏鄉醫療長期存在公費醫師待不住的困境，導致偏鄉醫療資源無法穩定。對此，彰化基督教醫院總院長陳穆寬建議衛福部，指定更多偏鄉醫院為公費醫師分發機構，釋出更多公費醫師名額分配至財團法人醫學中心的分院，由醫學中心承擔社會責任，補足公費醫師薪資不足，並且持續提供公費醫師繼續教育，讓年輕公費醫師願意長期留在偏鄉及山地醫療。

陳穆寬指出，現行的公費醫師制度侷限在「服役」框架，醫師在偏鄉履行義務期滿後，多半選擇離開，導致醫療資源難以扎根。目前政府公費醫師制度無法留才的2大原因為薪資和職涯發展。

他建議，公部門維持公費醫師現有薪資，醫學中心則以社會責任補足差額，例如政府每個月提供20萬，彰基則善盡社會責任補足市場差額，讓公費醫師能獲得該有的待遇。醫學中心成為分院的後盾，讓公費醫師的醫療技術可以與時俱進。例如在偏鄉的二林基督教醫院或者南投基督教醫院服務，不再視偏鄉服務為過渡或義務，而是能安心扎根、上山下海的偏鄉職涯選項。

以南投縣為例，目前在烏溪線的埔里基督教醫院是衛福部指定的公費醫師分發機構，但是在濁水溪線則沒有任何一家財團法人醫院是指定醫院，因此如果加上南投基督教醫院，整個南投縣的偏遠、山地醫療就非常完整。

循該構想，凡在彰基或彰基兒童醫院接受完整專科訓練的公費醫師，例如完訓以後的婦產科或小兒科可直接分派至二基、南基等偏鄉分院服務，並透過醫學中心的專科醫師支援與遠距連線，維持與總院高度整合，不讓偏鄉醫師孤軍奮戰。

陳穆寬說，此一訓練於醫學中心、服務於分院的模式，不僅確保醫師專業水準，更能延續醫學中心的臨床與教育資源，讓公費醫師能夠一輩子留在偏鄉，讓偏鄉病人享有一致的醫療品質。醫學中心有義務補足政府的不足，讓公費醫師不只是短暫服務，而是能真正紮根在地方。

