健康 > 杏林動態

少子化衝擊捐血族群年齡層 中油澎湖區營業處響應公益捐血

2025/09/11 10:09

中油澎湖區營業處經理劉進叁，率先捐出熱血。（記者劉禹慶攝）

中油澎湖區營業處經理劉進叁，率先捐出熱血。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕少子化危機，不僅衝擊各級學校招生人數，也影響捐血族群年齡層分布，新鮮血液募集不易。台灣中油澎湖營業處即日起至13日連續3天舉辦第2場「台灣中油百萬CC熱情公益捐血活動」，活動配合政風辦理破解投資詐騙及反毒相關宣導，誠摯邀請澎湖地區民眾與公司同仁踴躍參與，以實際行動傳遞愛心。

捐血活動地點在馬公捐血中心，每日活動時間為上午8時30分至下午5時。為鼓勵更多人參與捐血，凡於活動期間捐出250cc全血者，即可獲贈中油禮物卡300元，數量有限，送完為止。活動首日，澎湖營業處長劉進叁率先挽袖捐血，帶頭響應公益，展現企業對社會的關懷與責任。現場亦安排專業醫療團隊提供血液採集與健康諮詢，確保每位捐血者的安全與舒適。

台灣中油澎湖營業處表示，「百萬CC熱情公益捐血活動」不僅希望募集足夠的血液資源，也期望透過企業影響力號召更多民眾加入捐血行列，為有需要的病患送上一份希望，歡迎符合捐血條件的民眾攜帶身分證件前往馬公捐血中心參與活動，一起用熱血傳愛，為社會注入溫暖與正能量。

馬公捐血中心主任許文坤表示，受到少子化衝擊影響，捐血年齡層出現嚴重斷層，許多資深捐血人即將變成用血人，為了拓廣捐血族群，除了每週與企業、人民團體等舉辦捐血活動，9月底將由高雄調配捐血車抵澎4天，巡迴各營區及澎科大校園募血，號召年輕人加入快樂捐血人行列。

中油澎湖區營業處舉辦捐血活動，號召民眾踴躍加入快樂捐血人行列。（記者劉禹慶攝）

中油澎湖區營業處舉辦捐血活動，號召民眾踴躍加入快樂捐血人行列。（記者劉禹慶攝）

