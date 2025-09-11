衛福部參展2025亞太永續博覽會 臺北醫院獲「SDG17」金獎殊榮

衛福部政務次長林靜儀（左）今頒「SDG17醫路同行 共育永續才-金級」獎給臺北醫院。（衛福部臺北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕2025第4屆亞太永續博覽會今起至週六於台北世貿一館登場，衛生福利部醫福會與所屬醫院聯手參展，其中，作為衛服部首家推動永續醫院的臺北醫院，代表展出所屬醫院在環境保護、社會共融與治理創新的永續行動成果，衛福部政務次長林靜儀今也頒發「SDG17醫路同行 共育永續才-金級」獎給臺北醫院，肯定其永續醫療的貢獻。

台灣永續能源研究基金會主辦亞太永續博覽會，此屆以「邁向變革的力量 」為主題，集結建築、金融、生活、觀光、教育、醫療、解方、國際、人才、生態圈等全球永續主軸，聚焦引領社會與環境永續發展的創新力量。

請繼續往下閱讀...

林靜儀致詞提到，她肯定醫福會與北中南3區ESG推展示範中心的努力，也肯定臺北醫院去年率先完成溫室氣體盤查，所有26家公立醫院也簽署永續發展倡議書，衛福部也成立永續發展推動小組，鼓勵各界在醫療和公共衛生領域的創新。

臺北醫院院長鄭舜平表示，醫療能永續、減碳、循環、共好，有賴全院同仁努力，臺北醫院作為醫福會北區ESG推展示範中心，未來將持續強化永續治理機制，深化環境友善行動，並結合醫療專業與社會責任，與夥伴攜手打造「低碳、共融、健康」的醫療生態圈。

衛福部醫福會「部醫永續推展中心」明、後天早上10點至傍晚5點在永續醫療區601攤位陳展，像臺北醫院已實踐具節能設計的照明燈、廢棄針筒做成的垃圾袋、廢棄醫療品再製的地磚、滾珠筆，現場都看得到，另有專人導覽，民眾打卡還能拿衛福部可愛小禮。

衛福部所屬醫院於亞太永續博覽會，展出ESG實踐成果。（衛福部臺北醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法