別上廁所時滑手機 有這7種風險存在！

2025/09/11 15:46

長時間待在廁所裡，可能會增加7種健康問題風險。圖為示意圖。（擷自freepik）

長時間待在廁所裡，可能會增加7種健康問題風險。圖為示意圖。（擷自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在廁所裡邊玩手機邊「處理公事」看似是無害習慣，但長時間待在廁所裡可能會增加發生健康問題風險。科學警報（Science Alert）列出7種風險，告訴人們上廁所時滑手機具體會發生哪些問題。

第1種風險是痔瘡。長時間上廁所會導致痔瘡風險增加，一次健康的如廁時間應該只有2到3分鐘。痔瘡是肛門口內或周圍血管擴張所造成的情況，產生原因是肛墊壓力增加。

肛墊是圍繞肛門的海綿狀組織的一部分，能讓肛門在排便時擴張。長時間坐在馬桶上會對肛墊施加額外壓力，導致痔瘡產生，過度用力排便也會有同樣情況。

第2種風險是肛裂。長時間坐在馬桶上會導致肛裂，它是肛門內壁上的傷口。肛門內壁很薄，長時間坐在馬桶上會導致血液積聚，從而拉伸內壁，使其在糞便排出時更容易受到損傷。

第3種風險是直腸脫垂。長時間坐在馬桶上會增加腹部壓力，進而增加骨盆底肌肉的壓力，這些肌肉有助於將人類的內臟器官（包括直腸）固定在體內，但長期的壓力會削弱肌肉。若坐在馬桶上時間過長，就可能導致直腸脫出體外。

第4種風險是壓瘡。長時間坐在馬桶上，尤其是老年人，可能會增加與馬桶座接觸的皮膚出現壓瘡的風險。長時間坐著會壓迫組織，減少血液流向組織，這將導致血液中積聚毒素，損害組織並導致其破裂。

第5種風險是食道裂孔疝氣。長時間坐在馬桶上並用力排便可能會導致食道裂孔疝氣，食道裂孔疝氣是指部分胃部以及其他腹腔器官滑過橫膈膜上的開口，最終進入胸腔的情況。食道裂孔疝氣通常會導致消化不良、胃痛以及肋骨和胸部周圍不適。

第6種風險是馬桶座神經病變。長時間坐在馬桶上會壓迫主要神經和血管，減少腿部血液供應，導致腿部麻木，這種現象稱為馬桶座神經病變。

第7種風險是暈厥。長時間上廁所加上用力排便也可能導致暈厥，這種情況稱為血管迷走性暈厥，是由於長時間用力上廁所刺激迷走神經而發生。這些神經控制著人體許多自主功能，包括心率和血壓。

在血管迷走性暈厥情況下，人從馬桶上站起來時血壓會突然下降。心率也會下降，導致頭暈、頭重腳輕和暈厥。

科學警報建議，盡可能縮短在廁所裡坐著的時間，以降低健康風險。若經常排便超過5分鐘，建議多吃纖維和多喝水，這兩者都有助於排便更健康,

也可避免排便時用力過猛。

