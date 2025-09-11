自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》營養不良也會糖尿病 第5型糖尿病被正名

2025/09/11 20:25

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，第5型患者多見於低收入國家的年輕男性，BMI偏低，血糖極高卻不會出現酮酸中毒，過去常被誤診為第1型糖尿病；圖為情境照。（圖取自freepik）

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，第5型患者多見於低收入國家的年輕男性，BMI偏低，血糖極高卻不會出現酮酸中毒，過去常被誤診為第1型糖尿病；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國際糖尿病聯盟（IDF）於2025年4月正式承認「第5型糖尿病」。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼指出，與第1型或第2型糖尿病不同，第5型患者因為胰島素分泌能力嚴重缺陷，所以需要特別區分，第5型患者多見於低收入國家的年輕男性，BMI偏低，血糖極高卻不會出現酮酸中毒，過去常被誤診為第1型糖尿病。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，除了大家熟知的第1型、第2型、妊娠糖尿病、和其他類型糖尿病之外，國際糖尿病聯盟（IDF）在2025年4月的泰國世界糖尿病大會上，正式承認「第5型糖尿病」，全名叫 「營養不良相關糖尿病」 （Malnutrition-related diabetes）。

為什麼需要這個新分類？

蔡明劼提到，這種糖尿病常見於低收入國家的年輕男性，BMI <19。他們會出現極高血糖、需要較高劑量胰島素，但奇怪的是：不會出現酮尿或酮酸中毒。過去常被誤診為第1型，治療方式也因此產生風險。

這種病症1955年首次在牙買加被描述。1985年WHO曾經承認，但在1999年刪掉，理由是「證據不足」。直到近年有新的代謝研究證實：這群病人不是因為胰島素阻抗，而是因為胰島素分泌能力嚴重缺陷。所以需要和第1型、第2型區分，因為治療策略不完全同。

為什麼我們幾乎沒聽過？

蔡明劼表示，因為這種糖尿病多出現在貧窮國家，而我們讀的醫學教科書幾乎都是西方編寫的，所以長期被忽略。現在IDF正式承認，並將在兩年內制定診斷與治療指南。「第5型」病人的胰島素分泌量遠低於一般人和第2型病人。內臟脂肪與肝臟脂肪含量都比第2型低。胰島素使用必須非常小心，因為過量可能直接危及生命。

目前建議：少量胰島素 + 口服藥物，並考慮高蛋白、低醣、補足微量營養素的飲食策略，但仍需更多臨床研究。

蔡明劼補充，第5型糖尿病是營養不良相關糖尿病。這是關乎全球貧窮人口的重要疾病，終於獲得正名，也提醒我們：糖尿病並不只是1、2型的故事。世界上還有一群人因為營養不良，而產生了特殊形態的糖尿病，值得我們關注。

