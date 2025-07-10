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失智症病患突然不走路 壓迫性骨折作祟

2025/07/10 05:30
失智症病患突然不走路 壓迫性骨折作祟

▲洪女士的腰椎X光，顯示第一節腰椎本體塌陷（紅色箭頭處）。（照片提供／羅彥宇）

文／羅彥宇

失智症病患突然不走路 壓迫性骨折作祟

▲失智症與骨質疏鬆症都是老年常見疾病，若長者突然不能走路且下肢力氣卻又正常時，需考慮壓迫性骨折的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

洪女士雖然才70歲出頭，卻是已有7年病史的早發型失智症患者，加上近年來行動緩慢，生活起居都需要看護協助。這次由女兒與看護陪伴就醫，主要是因為2個月來不太愛走路，幾乎要以輪椅代步。

由於洪女士已經不太言語，僅能簡短回應與眼神示意，所以我問照顧者：「阿姨這樣依賴輪椅的時間有多久了？」印尼看護回答說：「已經有2個月了，不但不喜歡站起來，坐的時候身體也歪歪的，但是腳還是動得很好，晚上幫她按摩的時候，腳還是很會踢呢！」

原本我擔心洪女士腦中風，但是神經學檢查沒有發現單側肢體無力，也沒有嘴角歪斜或是病理性反射且雙腳的力氣正常、兩側的髖膝關節也沒有壓痛，甚至輕敲下背也沒有明顯疼痛，我實在是想不透為何會在短短2個月內就不會走路，就算是嚴重失智症的失用症，也不至於在短時間內退化成依賴輪椅。

一屁股就坐下去 骨鬆老人出狀況

接著我發現，當看護扶著洪阿姨從輪椅移坐在另一張診療椅時，她習慣的方式是一屁股就坐下去，而不是緩緩坐定，令我想到有可能是「腰椎壓迫性骨折」。立即安排她接受胸椎及腰椎的X光檢查，果不其然，就在腰椎第一節出現了壓迫性骨折。

疼痛敏感度下降 以不愛走動表現

她的女兒很驚訝地問：「只是從站著改成坐著就骨折？」我回答她：「對於有骨質疏鬆的老年人來說，這樣簡單的動作確實就可以造成壓迫性骨折，也經常是發生在胸椎的末端或是前幾節腰椎。失智症的病人有時不會喊痛，就只是以突然不愛走動來表現。」

確立骨折診斷後，我們即刻使用骨鬆藥物，並衛教看護未來在移動洪女士時，要緩緩地讓她坐下，而不要直接放手，平時注意後背要有支撐，姿勢保持正確，以免不正確的施力。

失智症與骨質疏鬆症都是老年常見疾病，但是中度以上的失智症，不僅對於疼痛的敏感度下降，就算有疼痛，也不見得能清楚表達。對於突然不能走路而下肢力氣卻又正常的失智長者，一定要考慮到脊椎壓迫性骨折這個診斷。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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