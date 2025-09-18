自由電子報
桃園類流感就診人次連3週攀升 新增3例重症皆屬高風險族群

2025/09/18 12:26

桃園類流感就診人次連3週攀升，衛生局呼籲符合公費疫苗施打資格民眾，請儘速完成施打。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕秋冬是呼吸道傳染病高峰期，根據衛生福利部疾病管制署監測，今年第37週（9月7日至9月13日），桃園市類流感門急診就診人次高達9715人，較前1週增加15.1%，已連續3週呈現上升趨勢，並超過去年同期，另上週新增3例流感重症個案，皆屬流感高風險族群，呼籲符合接種疫苗資格的市民儘快完成接種。

衛生局表示，近3週桃園市類流感門急診就診人次分別為6694人次、8443人次及9715人次，確診的3例重症個案，分別為67歲、74歲及76歲男性，皆屬於65歲以上且有慢性疾病的流感高風險族群，顯示疫情已逐步升溫，千萬不可掉以輕心。

衛生局表示，為有效降低重症與死亡風險，疾管署自10月1日起提供公費流感疫苗接種，對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養與長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、孕婦、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、6個月內嬰兒的父母、滿6個月以上嬰幼兒、滿6個月以上具有潛在疾病/高風險對象（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病及重大傷病患者）、國小至高中（職）/五專1至3年級學生、禽畜業及動物防疫相關人員，第2階段則自11月1日起，擴大至50至64歲無高風險慢性病成人。

衛生局呼籲，符合接種資格的市民，請自10月1日起儘速前往合約院所或各區衛生所接種，以及早建立保護力，日常防護措施如勤洗手、戴口罩及保持室內空氣流通固然重要，但搭配疫苗接種，才是預防流感重症最有效的方法。

