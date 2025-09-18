自由電子報
晴時多雲

三高慢性病

新發明血壓療效計算器 有望徹底改變高血壓治療方式

2025/09/18 12:22

新開發出的血壓療效計算器，有望革新高血壓治療方法。圖為傳統測量血壓工具。（擷自X@lifelaunchmiles）

新開發出的血壓療效計算器，有望革新高血壓治療方法。圖為傳統測量血壓工具。（擷自X@lifelaunchmiles）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕喬治（George）全球健康研究所研究人員開發出1種工具，用於評估不同藥物降低血壓效果。該工具有望革新高血壓治療方法，透過優化治療方案，挽救更多生命。

根據每日科技（scitechdaily）報導，該工具名為血壓療效計算器，它利用近500項涉及超過10萬名參與者的隨機對照臨床試驗數據，計算出各種治療方案的平均療效，以幫助醫生估算不同藥物降低血壓效果。該研究已發表於刺胳針期刊上。

喬治全球健康研究所內科醫生兼研究員王內森（Nelson Wang，音譯）表示，市面上有很多種降血壓藥，每種藥又有不同劑量，且大多數患者需要服用2種或更多種藥物，因此組合方案幾乎數不勝數，而要準確評估這些方案的療效並非易事。

王內森指出，根據血壓測量值調整治療方案的傳統方法存在缺陷，因為血壓值波動很大，且測量結果往往不夠準確，無法提供可靠的指導。他補充，血壓會隨著時間、季節和環境的變化而改變，這些隨機變化都可能比藥物帶來的改變還要大。

王內森聲稱，血壓測量本身也存在誤差，會帶來額外不可預測性，這意味著僅通過多次測量血壓來評估藥物療效非常困難，因此血壓療效計算器的幫助非常重要。

喬治全球健康研究所高級研究員羅傑斯（Anthony Rodgers），血壓療效計算器挑戰傳統「從小劑量開始，逐步調整，反覆監測血壓」的治療方法，讓醫生能根據患者具體情況設定目標血壓，並基於醫學證據選擇最佳治療方案，從而更早開始有效的降壓治療。

研究團隊下一步將開展臨床試驗，在試驗中醫師會根據患者血壓需要降低的幅度，利用該工具為患者制定個人化降血壓方案。

羅傑斯強調，鑑於高血壓問題非常嚴峻，即使研究只取得微小進步，也能帶來巨大的公共衛生效益。將全球高血壓控制率提高到50%，就能拯救數百萬人的生命。

