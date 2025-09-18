自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

高血壓藥別再「神農嚐百草」！ 新工具用「算的」取代「猜的」

2025/09/18 12:12

高血壓患者常需如「神農嚐百草」般，反覆嘗試不同藥物。然而，一項最新研究已開發出能精準預測藥效的工具，未來可望終結「白吃藥」的困境，為病患量身打造最有效的治療方案；情境照。（圖取自freepik）

高血壓患者常需如「神農嚐百草」般，反覆嘗試不同藥物。然而，一項最新研究已開發出能精準預測藥效的工具，未來可望終結「白吃藥」的困境，為病患量身打造最有效的治療方案；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕高血壓的治療方式，正迎來一場革命性的改變。根據科學新聞網站《每日科技網》（scitechdaily）報導，科學家已開發出一款全球首創的「血壓治療療效計算機」，能幫助醫師精準預測不同藥物的降壓效果，未來可望終結醫病雙方長期以來「邊吃藥、邊猜測」的困境。

這項發表於權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究指出，傳統「從低劑量開始，慢慢調整，反覆測量」的治療方式，存在根本性的缺陷。研究主要作者、心臟病學家王尼爾森（Nelson Wang）解釋：「因為血壓每時每刻、每天、甚至每個季節都在變化，這些隨機的波動，很容易就跟治療帶來的改變一樣大，甚至更大。」換言之，單憑幾次的血壓測量值，很難準確判斷一種藥物是否真的有效，常導致治療的延宕或效果不彰。

整合500份臨床試驗 從「猜測」到「預測」

為解決此問題，研究團隊整合了近500份、涵蓋超過10萬人的大型臨床試驗數據，打造出這款療效計算機。未來，醫師不再需要讓病人反覆嘗試，而是可以在開藥前，就根據病患需要降低的血壓數值，透過計算機，直接找出證據最強、效果最好的藥物、劑量與組合，為患者量身打造「一步到位」的治療方案。研究人員表示，這種作法類似於目前已廣泛應用的膽固醇治療，依據療效強度將藥物分級。

高血壓是全球最大的健康挑戰之一，影響全球約13億人口，每年導致近千萬人死亡，被稱為「沉默的殺手」。研究共同作者羅傑斯（Anthony Rodgers）教授表示，鑑於此挑戰的巨大規模，即使是微小的改進，也將產生巨大的公衛影響。他指出，若能將全球高血壓的控制率，僅僅提升至50%，就可能拯救數百萬人的生命。研究團隊的下一步，將是在臨床試驗中，實際驗證此一全新的治療模式。

