奈米載體技術助攻 肝病新藥研發邁向新里程碑

▲李宇翔教授（右）跨域團隊，建立安全有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究。（中央大學提供）

記者林曉雲／台北報導

肝病新藥研發邁向新里程碑，中央大學生醫系特聘教授李宇翔和副教授許藝瓊，攜手台北榮總內科部胃腸肝膽科醫師黃惠君與許紹榮，以及國立陽明交通大學生醫系教授李泉團隊，設計1種奈米粒子藥物載體（ALPNP），成功建立安全有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究，研究成果刊登在《Biomaterials Science》國際期刊。

國內研究成果刊國際期刊

李宇翔說明，肝臟疾病常面臨「肝纖維化、肝硬化、肝癌」3部曲，「肝纖維化」是肝臟受損傷後細胞外基質合成、降解與沉積不平衡的1種修復反應，亦是眾多肝病的起始源頭，對肝纖維化進行早期診斷治療，以預防後續病況惡化的發生，對肝病防治具重要意義。

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現階段建立動物肝纖維化模型，最常用的方法是使用毒物化學法和手術方法，但毒物化學法耗時、具潛在致癌性，手術也具侵入性、變異性和死亡率高，導致實驗鼠非常虛弱，難以進行後續的新藥測試或其他長期實驗。

研究團隊透過新一代奈米載體技術，可精準地將藥物傳遞至動物肝臟，不影響其他內臟如心、肺、脾、腎等器官健康，使後續新藥測試更有效率。李宇翔說明，關鍵技術在於奈米粒子藥物載體（ALPNP），其表面修飾建構的「去唾液酸糖蛋白受體 （ASGPR）分子」，可使ALPNP與肝臟細胞做專一性結合，使大部分藥物只在肝臟釋放、造成肝臟損傷，而保持其他器官健康。

該技術優點是生物相容性，載體使用的材料是高分子PLGA，能被人體生物體所接受，少有副作用或不適感，已被廣泛應用，另ALPNP能精準地將藥物傳送到肝臟，所需有效藥物的劑量可大幅減少，進而降低實驗動物受到全身毒性損傷，此成果將提供給藥廠、生技公司或醫療研究單位，以加速新藥研發測試。

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