自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

奈米載體技術助攻 肝病新藥研發邁向新里程碑

2025/07/08 05:30

▲李宇翔教授（右）跨域團隊，建立安全有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究。（中央大學提供）

▲李宇翔教授（右）跨域團隊，建立安全有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究。（中央大學提供）

記者林曉雲／台北報導

肝病新藥研發邁向新里程碑，中央大學生醫系特聘教授李宇翔和副教授許藝瓊，攜手台北榮總內科部胃腸肝膽科醫師黃惠君與許紹榮，以及國立陽明交通大學生醫系教授李泉團隊，設計1種奈米粒子藥物載體（ALPNP），成功建立安全有效的肝纖維化動物模型，有助於慢性肝病防治與研究，研究成果刊登在《Biomaterials Science》國際期刊。

國內研究成果刊國際期刊

李宇翔說明，肝臟疾病常面臨「肝纖維化、肝硬化、肝癌」3部曲，「肝纖維化」是肝臟受損傷後細胞外基質合成、降解與沉積不平衡的1種修復反應，亦是眾多肝病的起始源頭，對肝纖維化進行早期診斷治療，以預防後續病況惡化的發生，對肝病防治具重要意義。

現階段建立動物肝纖維化模型，最常用的方法是使用毒物化學法和手術方法，但毒物化學法耗時、具潛在致癌性，手術也具侵入性、變異性和死亡率高，導致實驗鼠非常虛弱，難以進行後續的新藥測試或其他長期實驗。

研究團隊透過新一代奈米載體技術，可精準地將藥物傳遞至動物肝臟，不影響其他內臟如心、肺、脾、腎等器官健康，使後續新藥測試更有效率。李宇翔說明，關鍵技術在於奈米粒子藥物載體（ALPNP），其表面修飾建構的「去唾液酸糖蛋白受體 （ASGPR）分子」，可使ALPNP與肝臟細胞做專一性結合，使大部分藥物只在肝臟釋放、造成肝臟損傷，而保持其他器官健康。

該技術優點是生物相容性，載體使用的材料是高分子PLGA，能被人體生物體所接受，少有副作用或不適感，已被廣泛應用，另ALPNP能精準地將藥物傳送到肝臟，所需有效藥物的劑量可大幅減少，進而降低實驗動物受到全身毒性損傷，此成果將提供給藥廠、生技公司或醫療研究單位，以加速新藥研發測試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中