健康網》不只能護眼！ 研究：玉米黃素增強免疫打擊癌細胞

2025/09/09 18:36

台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，日常飲食不妨多攝取深綠色蔬菜、蛋黃等富含玉米黃素的食物，補充增強免疫營養素；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾不要小看了餐桌上的食物，它有可能是抗癌助手。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，據國外最新研究指出，玉米黃素（Zeaxanthin）不僅有助護眼，還能活化人體內最重要的防衛軍、專門尋找並清除癌細胞或病毒感染的細胞：CD8+T細胞，進而強化打擊癌細胞作用，增強免疫力，甚至連抗癌藥物的療效也能因此提升。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，玉米黃素與葉黃素同屬類胡蘿蔔素，它和葉黃素（Lutein）一樣，是黃斑部保健品的常見主角，能過濾藍光、保護視網膜。除此之外，2025年1篇發表在《 Cell Reports Medicine》 的最新研究透過營養素篩選發現，玉米黃素還能活化CD8+T細胞，也就是俗稱的「殺手T細胞」。

張家銘進一步提及，該研究最令人驚訝的發現是，玉米黃素能讓這些免疫戰士「火力全開」，對抗腫瘤的能力大大提升。且經小鼠實驗證明，口服玉米黃素後，腫瘤的生長速度明顯變慢，因為腫瘤裡的殺手T細胞不但數量增加，作用也更強；甚至在合併抗癌藥物治療時，療效也因此更上一層樓。

根據此研究結果，張家銘建議，日常可將玉米黃素當成支持免疫系統的一份子。飲食不妨多攝取深綠色蔬菜，例如：菠菜、羽衣甘藍、青花菜等；另，蛋黃、玉米湯等，也是富含玉米黃素的食物。我們不需要每天吞保健品，飲食累積就是最自然的營養素補充來源。

此外，張家銘表示，另一個觀察到的研究重點是「飲食多樣化」。這篇研究同時提到，來自動物的反油酸（trans-vaccenic acid）和來自植物的玉米黃素雖然機制不同，但都能強化免疫。這提醒我們不應該偏食，而是須攝取翠綠植物，也要有適度蛋白來源，才能讓免疫系統得到全面支持。

張家銘強調，當玉米黃素進入身體，它不只是停留在眼睛保護視網膜，而是進到免疫戰場，推動殺手T細胞更勇敢、更有效率地執行任務。因此，選擇餐桌上的食物時，其實也是在為自己打造一個看不見的防線。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，玉米黃素是黃斑部保健品的常見主角，可過濾藍光、保護視網膜，飲用玉米湯也是好來源；示意圖。（圖取自freepik）

