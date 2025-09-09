自由電子報
晴時多雲

健康 > 杏林動態

照護離島銀髮族 澎湖長照團隊前進七美

2025/09/09 19:37

澎湖縣失智共同照護中心，前進七美離島服務。（部立澎湖醫院提供）

澎湖縣失智共同照護中心，前進七美離島服務。（部立澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕已邁向超高齡社會的澎湖，是一個由多島所組成群島，離島間之交通主要依靠船運，因此天氣狀況不穩時會影響就醫，另隨著台灣社會生育率降低、國民平均餘命增加，澎湖縣老年人口逐年增加，加上離島就業機會較少，青壯人口外移嚴重，澎湖縣人口老化程度較其他縣市更為顯著，呈現高齡化趨勢，獨居及老老照顧是需關注的議題。

澎湖縣失智共同照護中心為增進長者就醫意願，減輕照顧者負擔，由澎湖醫院身心科醫師、臨床心理師及職能治療師組成醫療團隊，今年5月前往望安鄉將軍村、7月前往望安鄉與衛生局及當地衛生所共同舉辦「離島聯合評估活動」。9月澎湖縣失智共同照護中心組成醫療團體，與衛生局夥伴一同前往七美鄉辦理離島聯合評估活動，提供失智評估服務和照顧者照顧諮詢。

衛生福利部澎湖醫院院長匡勝捷表示，透過加強失智症認知及友善宣導，控制風險因子與提高確診率，可有效延緩失智者退化及失能，降低照護成本，以及衍生照顧者壓力下引發疾病的後續醫療成本。因此本院澎湖縣失智共同照護中心自2017年成立以來，秉持上述原則，協助疑似失智者就醫看診，轉介失智長者至據點接受認知促進與預防延緩失能活動，並提供照顧者的諮詢服務。

另外活動亦積極推動，透過跨單位合作，讓醫療資源挹注2、3級離島，讓民眾與家屬免受舟車勞頓。

