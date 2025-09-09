脊髓損傷有解 美開發修復斷裂脊髓可望恢復運動

這個微小的框架上布滿了精密的通道，用以引導幹細胞生長成神經纖維，並在動物實驗中，成功地跨越斷裂的脊髓，重新建立神經連結。圖為明尼蘇達大學研究團隊所開發的3D列印「類器官支架」。（圖：明尼蘇達大學 / McAlpine研究小組）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技》（SciTechDaily）網站報導，美國明尼蘇達大學雙城分校的科學家，成功地結合了3D列印、幹細胞科學與組織培養三項前沿技術，開發出一種修復脊髓損傷的全新方法。在動物實驗中，這項技術已成功地讓神經纖維跨越完全斷裂的脊髓，重新建立連結並恢復運動功能，為未來治癒癱瘓帶來了新的希望。

脊髓損傷之所以難以治癒，最大的障礙在於，受損區域的神經纖維無法自行重新生長，跨越受傷的「鴻溝」。為解決此一難題，研究團隊設計了一種特殊的3D列印「類器官支架」（organoid scaffold）。

這個微小的框架上，布滿了精密的微型通道，研究論文的第一作者、前明尼蘇達大學博士後研究員韓圭範（Guebum Han）解釋：「我們利用3D列印的通道來引導幹細胞的生長，確保新的神經纖維朝著期望的方向延伸。這個方法創造了一個中繼系統，當被植入脊髓後，能繞過受損的區域。」

幹細胞的神奇再生

研究人員在這些微型通道中，填充了源自人類成體幹細胞的「脊髓神經祖細胞」（sNPCs）。在將這些載有細胞的支架，移植到脊髓完全斷裂的大鼠體內後，這些祖細胞成功地分化為神經元，並向著頭、尾兩個方向，同時伸出了它們的神經纖維，最終與大鼠自身原有的神經迴路，形成了新的連結。隨著時間推移，這些新生的神經細胞無縫地整合進宿主的脊髓組織中，讓癱瘓的大鼠，恢復了顯著的運動功能。

明尼蘇達大學神經外科教授帕爾（Ann Parr）對此一成果感到極度振奮，她表示：「再生醫學為脊髓損傷研究帶來了一個新紀元。」她所領導的實驗室，對於探索團隊口中的「迷你脊髓」未來在臨床轉譯上的潛力，感到非常興奮。儘管此研究仍處於早期階段，但它為全球數十萬名脊髓損傷患者，提供了一條充滿希望的新道路。這項突破性成果，已發表於《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）期刊。

