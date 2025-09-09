自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》年輕醫師常犯十大錯誤 美千萬網紅醫：別忽視心理層面

2025/09/09 19:24

年輕醫師常犯十大錯誤，美國千萬網紅家庭醫師麥克提醒，「別忘了，衛教與安慰本身就是治療」；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕執業超過10年以上的美國千萬網紅家庭醫師麥克（Mikhail "Mike" Varshavski D.O.）對年輕醫師常犯10大錯誤，他表示，其中最大的問題，是年輕醫師不懂安慰和教育病患，在看診時忽略他們的心理層面。

麥克目前是網路紅人，他擁有來自全球1430萬訂閱量。此次在YouTube提出「年輕醫師常犯10大錯誤」獲得很大迴響，吸引92萬次點閱。

一位病人留言：「身為病人，我注意到，有時他們對自己的知識過於自大，對我試圖解釋的症狀不屑一顧」、「曾遇到過一位年輕醫生，他問我有什麼症狀，我說話時他一邊寫、一邊記，所以我以為他在做筆記（結果他正在為另一位病人做總結），然後他又問了我，剛剛回答過的相同問題…」

麥克已看診成千上萬病人，他以過來人的身分提醒年輕後輩，十個最常犯的錯誤。年輕後輩常常試圖在一次看診解決所有問題、過度依賴檢驗、忽略衛教，以及缺乏健康與職場安全意識，常讓已身體不適的病人沒有信賴感。

10大錯誤 醫病關係更緊張

以下是麥克提出10大錯誤：

1.想在一次看診中解決所有問題

建議：因患者記不住太多醫囑，容易錯亂。關鍵是設立清楚的本次看診與追蹤預期，建立連續照護的流程。可透過分段處理與定期追蹤，使患者逐步調整並緩解資訊負荷。

2.過度強調檢驗數值，而忽略病人整體狀態

建議：若沒有症狀但檢驗略異常，就急著用藥，是不必要的。更別忽略患者的心理狀態。一味追數據，可能壓縮與患者溝通、關懷空間。

3.個人化治療勝過套用

建議：指引是統括多數人的通用框架，但在套用時應考量患者的社經、心理、選擇等因素，
不一定每個人都要達到「最佳」治療。醫師的角色是提供資訊、風險與效益，協助患者做出最符合自身狀況的選擇。

4.別忘了，衛教與安慰本身就是治療

建議：很多病人聽完衛教，知道何時回診、何時返急診，就能安心，也減少不必要藥物使用。不必認為不開藥，病人會不開心。

5.用藥前須清楚目的，避免誤導病人

建議：年輕醫師常認為開抗生素是讓患者好得快、感染不惡化，但是治療並非只是縮短症狀時間。若不了解治療目的，難以與患者溝通風險與效益。

6.偏見無法避免，但需高度意識

建議：建立性健康常規問診流程。在問病人病史時，不見得得到誠實回答，最保險還是要做應有篩檢，還需建立常規性篩檢的習慣，揪出病灶。

7.檢驗開太多或太少都不妥

建議：例如對心悸患者只看心臟，不查甲狀腺，那是不夠的。但是要注意，過度抽血可能產生假陽性、增加成本。

8.拒絕參與醫療領導與決策

建議：雖然現在醫療管理層往往非臨床背景，導致許多政策與現場脫節，反而傷害醫師與患者。年輕醫師更要投入，才能扭轉劣勢。

9.「假設不等於事實」，一定要做親檢、內診

建議：不要用聽說而沒有親自查看病人病灶，若是外傷一定要仔細體檢，才能完全掌握治療方針。

10.注意職場安全與健康

建議：從診間暴力、針扎風險到長時間不良姿勢引發傷害，這些都是可避免的職業疾病。像是牙醫常見腰背問題，還有小孩亂竄診間，容易被針誤扎，易帶來傳染風險。

台灣目前共有13所大學設有醫學系，每年約可培育出1400名應屆畢業生，而每年新進執業醫師的總數則更高。根據2020年的統計，各大醫院總計新聘了約1719名醫師。

根據全國醫師公會全聯會統計，全台灣在去（2024）年執業醫師年齡分布，40-49歲佔23%、29歲以下僅10%，平均年齡為48.16歲比前（2023）年降低3.34歲，年輕醫師的佔比並不是太高。

