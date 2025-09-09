自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南韓將「立百病毒」列一級傳染病 疾管署：台已納重點監測

2025/09/09 15:49

疾管署副署長曾淑慧今（9日）表示，2018年起我國已將立百病毒納入重點加強監測，若未來國際疫情升溫，不排除會提升為法定傳染病。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕印度、孟加拉近期出現多起立百病毒（Nipah virus）感染病例，南韓昨天正式宣布，將「立百病毒感染症」納入一級傳染病管理，要求自兩國入境的旅客必須填報健康申報，這也是自2020年新冠疫情後，南韓再度有新疾病被列入最高級別管理，引發各界高度關注。對此，疾管署副署長曾淑慧今（9日）表示，我國已完成風險評估，目前台灣感染風險相對低，不過自2018年起已將立百病毒納入重點加強監測，若未來國際疫情升溫，不排除會提升為法定傳染病。

曾淑慧說明，立百病毒的自然宿主為蝙蝠，中間宿主則可能是豬或牛等動物。人類感染途徑主要來自接觸病豬或其分泌物，或食用遭蝙蝠尿液污染的水果與食物，嚴重者可能引發腦炎，致死率偏高。

她指出，雖然台灣境內也有蝙蝠，但農業部監測結果顯示，本土蝙蝠未檢出立百病毒。且台灣蝙蝠雖與印度、孟加拉同屬，但屬不同亞種，且飛行距離有限，並無跨境交流。至於養豬場部分，台灣採取現代化飼養方式，豬隻幾乎沒有機會接觸蝙蝠排遺或食用遭污染食物；農業部也未在本土豬隻檢出立百病毒，加上早已禁止自印度、孟加拉等疫區輸入豬隻，因此境內風險更低。

不過，曾淑慧指出，世界衛生組織（WHO）在2016年就將立百病毒列為高風險病原，呼籲各國加強疫苗與藥物研發。我國也從2018年起將其納入重點監測，建立完整檢驗技術與流程，並公告於疾管署網站，醫療院所若遇疑似個案可即時通報採檢。

她補充，疾管署也針對醫療院所與社區中的不明原因腦炎個案進行監測，自2009年至今累計檢測逾2000例，結果全部為陰性；2018年以來也未有醫院通報疑似立百病毒病例。疾管署將持續密切關注國際疫情，並依情勢滾動調整監測策略，必要時不排除將其提升為法定傳染病。

