自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費流感疫苗下個月開打 全面改採三價疫苗

2025/09/09 15:47

疾管署副署長曾淑慧表示，今年公費流感疫苗將於10月開打，與往年最大的不同是由四價全面改為三價。（記者邱芷柔攝）

疾管署副署長曾淑慧表示，今年公費流感疫苗將於10月開打，與往年最大的不同是由四價全面改為三價。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感疫苗10月1日開打！ 衛福部疾管署今（9日）指出，今年公費流感疫苗將由四價全面改為三價，並呼籲民眾務必接種當年度疫苗，才能獲得最佳保護，降低重症與死亡風險。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年共採購686萬4910劑三價流感疫苗，其中包含接種計畫所需647萬9080劑，中央及地方委託代購18萬5830劑，以及可依需求追加的20萬劑。供應廠商則有國光、GSK（葛蘭素史克）、東洋、賽諾菲與高端等五家。

曾淑慧說明，過去公費疫苗採購四價疫苗，今年起全面改為三價，主要是依循世界衛生組織（WHO）建議。自2020年以來，全球已未再監測到B型Yamagata病毒株，WHO於2023年建議各國將其移出疫苗成分。我國經ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議決議後，自2024年起正式跟進調整，與先進國家做法一致。

和往年相同，國小至高中、職及五專1至3年級學生將於校園集中接種，免去家長帶孩子赴院所的不便。今年也持續推動「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」，家長只需掃描學校提供的QR code或點選連結，即可進入專屬頁面完成接種意願書簽署。曾淑慧說，若有更改，也能於截止日前隨時更新，減少行政往返，不便使用線上系統的家長，仍可選擇紙本方式。

疾管署提醒，疫苗將依「先到貨、先鋪貨、先使用」原則配送，民眾實際接種到的廠牌將隨機安排，所有公費疫苗皆經嚴格審核，品質安全無虞，請民眾安心接種，把握時機提升防護力。

公費流感疫苗與國際同步調整為三價疫苗。（疾管署提供）

公費流感疫苗與國際同步調整為三價疫苗。（疾管署提供）

疫苗接種系統。（疾管署提供）

疫苗接種系統。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中