公費流感疫苗下個月開打 全面改採三價疫苗

疾管署副署長曾淑慧表示，今年公費流感疫苗將於10月開打，與往年最大的不同是由四價全面改為三價。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕公費流感疫苗10月1日開打！ 衛福部疾管署今（9日）指出，今年公費流感疫苗將由四價全面改為三價，並呼籲民眾務必接種當年度疫苗，才能獲得最佳保護，降低重症與死亡風險。

疾管署副署長曾淑慧表示，今年共採購686萬4910劑三價流感疫苗，其中包含接種計畫所需647萬9080劑，中央及地方委託代購18萬5830劑，以及可依需求追加的20萬劑。供應廠商則有國光、GSK（葛蘭素史克）、東洋、賽諾菲與高端等五家。

曾淑慧說明，過去公費疫苗採購四價疫苗，今年起全面改為三價，主要是依循世界衛生組織（WHO）建議。自2020年以來，全球已未再監測到B型Yamagata病毒株，WHO於2023年建議各國將其移出疫苗成分。我國經ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議決議後，自2024年起正式跟進調整，與先進國家做法一致。

和往年相同，國小至高中、職及五專1至3年級學生將於校園集中接種，免去家長帶孩子赴院所的不便。今年也持續推動「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」，家長只需掃描學校提供的QR code或點選連結，即可進入專屬頁面完成接種意願書簽署。曾淑慧說，若有更改，也能於截止日前隨時更新，減少行政往返，不便使用線上系統的家長，仍可選擇紙本方式。

疾管署提醒，疫苗將依「先到貨、先鋪貨、先使用」原則配送，民眾實際接種到的廠牌將隨機安排，所有公費疫苗皆經嚴格審核，品質安全無虞，請民眾安心接種，把握時機提升防護力。

公費流感疫苗與國際同步調整為三價疫苗。（疾管署提供）

疫苗接種系統。（疾管署提供）

