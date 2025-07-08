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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「老」得好 身體復原更有力

2025/07/08 05:30

▲陪伴長輩用正向的眼光看待老化，都是幫助他們老得好、身體復原更有力的開始；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲陪伴長輩用正向的眼光看待老化，都是幫助他們老得好、身體復原更有力的開始；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／葉雅馨

我們常說：「相由心生」，意指一個人的內心想法，會形塑出個人的氣質和樣貌，以此提醒，人的心境會反應在身體狀況，所以要調整想法及心態，帶給自己正面的改變，而這句話也非常適用於年老的階段；年長者本身如何看待「老」這件事，不只會影響情緒和生活，還會成為身體復原的一股推力或是阻力。

近期一項發表於《美國老年醫學會期刊》的研究指出，年長者如果對老化有比較正向的態度，例如認為年齡不會妨礙自己做想做的事，他們在跌倒後的恢復狀況會明顯比其他人好。這些「心態較正向」的長輩，不但步行速度恢復得快，日常生活所需的協助較少，維持活動力的比例也比較高。研究結果顯示，擁有正向老化觀念的長者，在跌倒後行動變慢的機率降低超過1.6倍，日常生活需他人協助的機率降低2倍，身體活動不足的情況也大幅減少。這也是首次有研究證實「心理因素」在年長者復原力中扮演關鍵角色。

所以，協助長輩建立對「老化」的正向態度，就能對他們身體的復原和幸福感受有助益。可以試試用以下方式，引導長輩正面看待老化的過程：

建立對「老化」正向態度

●陪長輩聊聊「老了也可以……」的事：像是退休了，也許擁有更多自己的時間，可以學新的興趣、旅遊、做自己喜歡的事情，這些討論能幫助他們看到老化的另一面，不只是衰退，也是轉換與成長。

●和他們一起規劃可以達成的目標：先以達成容易執行的目標為主，例如每天散步、參加社區活動、上老人中心的課程等等，讓長輩覺得生活中仍有期待和樂趣。

●傾聽他們的聲音：當長輩分享自己的心情、過往的故事時，給予尊重和專心聆聽，讓他們知道自己在家人心中的重要，讓他們有價值感。

「變老」不只是衰退的過程，也能是一段重新認識和接納自我的旅程。陪伴長輩用正向的眼光看待老化，都是幫助他們老得好、身體復原更有力的開始。

（作者為董氏基金會心理衛生中心主任）

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