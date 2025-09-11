醫院擬新建長照大樓卻愈卡關 綠委邀衛福部協調得以順利

虎尾若瑟醫院規畫新建長照大樓，但因用地租賃程序未完成，恐影響衛福部核定期限，立委劉建國邀相關單位協調。（圖由劉建國辦公室提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣老年人口比例超過20％，是全國第5老縣市，在地老字號的虎尾天主教若瑟醫院正規畫將新建長照大樓，因應長者照護需求，不過現在因土地承租程序尚未完成，恐影響衛福部核定期限內的相關作業。立委劉建國邀請衛福部次長呂建德等人協調，呂同意由台糖出具公函作為租賃證明，確保計畫持續推動。

若瑟醫院院長卓瑩祥表示，長照大樓規畫地上5層、地下1層，共200床，預計2029年3月前取得設立許可並營運，屆時將大幅提升照護量能，但因土地承租程序未完成，擔憂可能影響後續推動進度。

請繼續往下閱讀...

若瑟醫院院長卓瑩祥表示，長照大樓規畫地上5層、地下1層，共200床，預計2029年3月前取得設立許可並營運。（圖由劉建國辦公室提供）

劉建國邀請呂建德、台糖公司副總經理蔡東霖，並與地方代表一同前往若瑟醫院視察。呂建德回應，日前劉建國已成功爭取3億元經費，資金一定會到位，並同意由台糖公司公函作為土地租賃證明的替代文件，以利計畫持續推動。

此外視察會中更提及若瑟醫院設立「兒童發展聯合評估中心」，多年協助兒童醫療與復健，但雲林在語言治療師、心理治療師等專業人力仍嚴重不足，盼得解決。

呂建德表示，將會同心理健康司盤點相關人力，並檢討健保給付制度，讓偏鄉資源更能到位，減輕家庭負擔，也承諾，兩週內提出配套方案，確保服務及早落實。

劉建國表示，雲林部分鄉鎮長照設施仍明顯不足，將會持續爭取資源，讓更多偏鄉長者獲得完善照顧。

虎尾若瑟醫院規畫新建長照大樓，但因用地租賃程序未完成，邀請呂建德、台糖公司副總經理蔡東霖，前往若瑟醫院視察。（圖由劉建國辦公室提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法