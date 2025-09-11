健康網》胖、累、沒自信？ 醫示警：男性荷爾蒙失衡

林美秀醫師指出，男性常把身體變化歸因於「變胖」或「年紀大了」，但實際上，肥胖與代謝異常正是導致睪固酮下降的關鍵元兇。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近總感覺代謝變差、體重下不來、經常疲累嗎？小心，這不只是「變胖」那麼單純，而可能是男性荷爾蒙（睪固酮）正在悄悄下降。根據美兆健康管理機構最新統計與臨床觀察，許多年輕男性在30歲出頭，就已出現肥胖、血糖異常與代謝症候群，進一步引發男性荷爾蒙下滑，陷入難以逆轉的惡性循環。

台北美兆診所副院長林美秀提醒，男性荷爾蒙不僅關乎性功能，更影響體能、自信、情緒穩定、抗壓力與新陳代謝速度。當荷爾蒙下降時，人生許多面向都會開始力不從心。

請繼續往下閱讀...

睪固酮低下 3警訊

林美秀指出，男性常把身體變化歸因於「變胖」或「年紀大了」，但實際上，肥胖與代謝異常正是導致睪固酮下降的關鍵元兇：

●體重異常上升

林美秀說明，脂肪細胞會釋放發炎因子，抑制睪固酮分泌，更含有「芳香酶」，會把男性荷爾蒙轉化為女性荷爾蒙，導致「男性女乳症」等副作用。

●代謝失衡

當男性荷爾蒙下降，肌肉量減少，脂肪更容易囤積，形成「越胖→荷爾蒙越低→代謝越差→更胖」的小圈惡性循環。

●情緒與精神狀態下滑

睪固酮不足會讓人精神不濟、體力下滑，職場表現受影響，自信心逐漸崩盤。更可能陷入焦慮、憂鬱、失眠，最後靠暴飲暴食、熬夜來舒壓，讓荷爾蒙下降得更快，形成「大圈惡性循環」。

林美秀醫師提醒，男性荷爾蒙不只是性功能的指標，還牽動著男性的體能、自信、情緒穩定與抗壓能力。（美兆診所提供）

年輕≠健康 逾6成年輕男性體重超標

美兆健康管理機構分析2015年至2024年的十年健檢數據，發現30歲以下男性健康狀況並不樂觀，超過6成有過重或肥胖問題，十年平均值高達68.7%；近30%的30歲以下男性有血糖過高問題。

林美秀指出，這些代謝異常不僅是糖尿病、高血壓的前兆，也加速男性荷爾蒙的耗損。越早出現異常，睪固酮下降得就越快。

4招重啟健康正向循環

林美秀提醒，年輕不等於健康，尤其30歲前後的男性更應警覺。當「胖、累、沒自信」同時出現時，別再只是怪罪年紀或壓力，這很可能是荷爾蒙在求救。男性荷爾蒙下降是可以逆轉的，只要從日常生活做起。

●飲食調整：減少精緻澱粉與加工食品，控制糖分，提早晚餐時間。

●增肌減脂：透過重量訓練提升肌肉量，減少睪固酮轉化為女性荷爾蒙。

●規律作息：充足睡眠與適度減壓，是維持荷爾蒙穩定的關鍵。

●定期健檢：30歲起建議每年進行全身檢查，並關注男性荷爾蒙檢測。

林美秀指出，從監測男性荷爾蒙指數做起，搭配肌力訓練與健康飲食，很多人真的會發現：「體力回來了、情緒更穩了、生活也越來越順了！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法