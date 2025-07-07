頻尿不一定是水喝多 可能是膀胱太緊張

▲邵郁鏵醫師表示，常見上班族及銀髮族因頻尿求診；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／邵郁鏵）

文／邵郁鏵

你是否也有常跑廁所的經驗，在門診中曾有過患者因頻跑廁所，於是減少飲水仍未能改善，經過檢查，患者有輕微的膀胱過動情形導致頻尿。

1天排尿超過8次即屬異常

頻尿指的是排尿次數過於頻繁，通常1天排尿超過8次即屬異常，此種症狀多隨年齡增長或特定疾病而發生。

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臨床上，常見上班族及銀髮族因頻尿求診，多數患者以為是飲水過量或是喝水習慣所致，但其實大部分情況並非如此，甚至可能是身體發出的健康警訊！

頻尿的症狀常是由一些泌尿系統疾病所引起，如：膀胱過動症、攝護腺問題、泌尿道感染等，另外也可能由其他慢性病（糖尿病等）所引發。

膀胱過動症是指膀胱時常不自主收縮，導致尿意難以控制，且通常由其他泌尿疾病引發；攝護腺問題則包括攝護腺肥大或攝護腺炎，頻尿常是攝護腺肥大的前兆，需要特別注意；泌尿道感染是因細菌感染導致發炎，常引起頻尿、尿急，甚至導致排尿疼痛。

原因不同 治療方法也不同

◎頻尿原因不同，治療方法也不同

●膀胱過動症：需要透過抗膽鹼藥物減少膀胱的不自主收縮，或β3腎上腺素受體激動藥促進膀胱放鬆，讓膀胱儲尿量增加。

●攝護腺肥大：除了透過α-阻斷劑、5α-還原酶抑制劑等藥物緩解排尿困難，還可以通過水蒸氣消融、雷射手術等微創療法，改善攝護腺肥大及其症狀。

●泌尿道感染：透過抗生素治療。

除了藥物治療之外，其實還可以通過飲食調整、骨盆底肌肉訓練來改善或輔助治療頻尿問題。

飲食方面，建議減少刺激性飲料，如咖啡、茶、酒精及含糖飲料的攝取，避免加重膀胱負擔；同時應保持適量水分攝取，避免一次性過度飲水導致膀胱頻繁排空。

骨盆底肌肉訓練有效舒緩

骨盆底肌肉訓練則可強化控制尿意的肌肉，提高膀胱控制能力，能有效減少急迫性尿意和頻尿情況。透過這些非藥物的調整與訓練，能有效提升生活品質，並且配合治療可以達到更好的療效。

若出現頻尿、尿急等相關症狀，應盡早就醫診斷，避免延誤治療時機。若長期忽視，可能導致膀胱功能退化，甚至引發更嚴重的泌尿系統問題。

（作者為華揚醫院泌尿科醫師）

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