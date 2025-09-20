自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友喝乳清有撇步 營養師：餐前控血糖、運動後增肌

2025/09/20 18:01

營養師楊斯涵指出，糖友可依需求選擇蛋白補充時機：餐前可控血糖，運動後可增肌；劑量則以10–50g乳清蛋白為參考；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵指出，糖友可依需求選擇蛋白補充時機：餐前可控血糖，運動後可增肌；劑量則以10–50g乳清蛋白為參考；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖友運動前後可以喝高蛋白粉嗎？餐前喝還是餐後喝？要喝多少？營養師楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享，門診中糖尿病友詢問的問題，她說明，糖友可依需求選擇蛋白補充時機：餐前可控血糖，運動後可增肌；劑量則以10–50g乳清蛋白為參考。

楊斯涵說明，研究表示在進餐前補充乳清蛋白（whey protein）可顯著降低餐後血糖，提高餐後胰島素峰值，以及減緩胃排空率。對於有第二型糖尿病患者，這種效應更為明顯。這篇meta分析中，比較了不同蛋白質劑量: 4-55g，以及不同時間點給予，例如餐前0-60分鐘內。在餐前給予效果好於只在餐中或餐後的情形。

楊斯涵表示，若依目標來區分，若目標是降低餐後血糖：比起運動後喝，餐前10–30g乳清的證據更一致、效果也更直接，在另一篇研究中，餐前50g乳清，結果顯著降低早餐後血糖、提高胰島素與腸泌素（incretin），小劑量的乳清也有效，研究以第2型糖尿病友餐前15g乳清，連續兩餐皆可改善餐後血糖並提升飽足感。

楊斯涵補充，若目標是增肌與長期代謝，運動特別是阻力訓練，本身已能改善糖化與胰島素敏感性，國際運動營養學會International Society of Sports Nutrition （ISSN） Position Stand指出：在阻力運動後30分鐘內，補充約20–40 g高品質蛋白質如：乳清蛋白，可以促進肌蛋白合成並支持肌力與肌肉量的提升，可最大化肌肉蛋白合成。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中