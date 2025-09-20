自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》北榮與日本近畿大學簽MOU 朝5大方向交流合作

2025/09/20 16:13

台北榮總院長陳威明（左）今（20）日與日本近畿大學校長松村簽署MOU，未來將加強5個面向的交流與合作。（北榮提供 ）

台北榮總院長陳威明（左）今（20）日與日本近畿大學校長松村簽署MOU，未來將加強5個面向的交流與合作。（北榮提供 ）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北榮總由院長陳威明組團今（20）日應邀參加「日本近畿大學創校100週年紀念慶典」，雙方於萬國博覽會上簽署醫療合作備忘錄，共同攜手朝向5大產官學醫等面向，促進交流、合作。

陳威明指出，近畿大學是日本最具聲望的學術機構之一，目前有3家附設醫院，多年來培育了許多來自台灣的學生，此次簽署合作備忘錄，象徵雙方將在教育、臨床照護與研究領域建立更深厚的合作關係，雙方深厚的情誼將為兩校乃至兩國醫學發展帶來長遠而正面的影響。

近畿大學理事長對台灣 展現高度友好

日本近畿大學理事長世耕弘成也是現任國會重量級眾議員，他對台灣始終展現高度友好。未來將與北榮加強「區域發展與產業振興」、「學術、教育與研究推動」、「醫療人才培育」、「醫學科學研究與討論」、「醫療從業人員執業環境之研究與交流」等領域。

近畿大學目前有三家附設醫院，曾於2023年組過參訪團參訪過北榮，對北榮每日龐大醫療量能深感佩服外，更對本院先進的數位資訊系統與智慧醫療服務留下深刻印象，包括電子化掛號與繳費、自動化檢體傳送、智慧藥局與手機APP整合查詢等。

近畿大學正積極推動新醫療大樓建設，以心血管疾病及癌症治療為核心方向，與北榮正籌建的心血管中心大樓相互呼應，雙方也將在該領域展開更深入的合作與交流。

