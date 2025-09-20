自由電子報
高雄新增3例境外移入登革熱 衛生局：返國主動檢驗送禮券

2025/09/20 14:18

高雄新增移入登革熱+3，衛生局表示返國主動檢驗送禮券，並加強消毒防疫。（衛生局提供）

高雄新增移入登革熱+3，衛生局表示返國主動檢驗送禮券，並加強消毒防疫。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（20）日公布新增3例登革熱境外移入確診個案；高雄累計21例境外移入確診人數。

一例為本國籍50多歲民眾，9月4日至9日前往越南旅遊，9月15日出現症狀，隔天診所NS1快篩陰性，9月17日檢驗PCR陽性；另一例為來台旅遊30多歲菲律賓籍旅客，9月13日自北部入境，9月17日傍晚抵達高雄，隔日有症狀診所就醫快篩陽性，9月19日檢驗PCR陽性。

第三名個案為30多歲菲律賓籍女性，是高市一家科技公司作業員，9月9日入境，9月16日有症狀，兩天後就醫快篩陽性，9月19日檢驗PCR陽性，以上3例確診者都已安排住院，市府防疫團隊也已針對個案住家、工作地及活動地進行緊急防治。

衛生局表示，截至昨（19）日，全國登革熱境外移入個案共171例，高雄市累積21例，其中9月迄今新增7例，顯示目前東南亞國家登革熱疫情仍嚴峻，正值暑假結束新的學期開始，自高風險國家入境的國際移工、學生、旅客增加，為落實登革熱「決戰境外」防疫策略，避免境外登革熱病毒進入社區擴散風險，衛生局特別提醒自高風險區入境1週內如有登革熱症狀儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師早期診斷、早期防治。

衛生局提醒，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，請於入境時主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得500元禮券。

此外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

衛生局強調，確診民眾若於入境時配合相關防疫措施，不僅可免於社區噴藥緊急防治，還能獲得禮券，保護同住家屬及親友。

