健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

骨髓增生性腫瘤激增 醫：皮膚搔癢、血球異常敲警鐘

2025/09/20 17:56

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會今（20）日舉辦衛教講座，邀醫師分享最新治療與照護資訊。（台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會提供）

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會今（20）日舉辦衛教講座，邀醫師分享最新治療與照護資訊。（台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕血球檢查異常即使沒有明顯症狀，也不可掉以輕心！林先生因腸躁症做健檢，意外發現白血球超標，雖無不適，在太太堅持下持續追蹤，最終確診「真性紅血球增多症（PV）」，所幸經治療後病情獲控制。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長、台大醫院血液腫瘤科主治醫師侯信安指出，PV屬於骨髓增生性腫瘤（MPN）的一種，許多病人直到中風或心肌梗塞才被發現，隨著台灣邁入超高齡社會，病例數只會愈來愈多。

林先生回憶，當時白血球高達2萬1千，仍以為只是老化造成疲倦與體重減輕。初期口服化療藥物一度奏效，卻又飆升到3萬3千，被迫加倍劑量，副作用引發口腔潰瘍與全身搔癢，之後轉到台大確診為MPN，因屬血栓高風險族群，只能接受放血治療，過程痛苦，直到嘗試長效干擾素療法，才成功穩定病情，不再需要放血。

侯信安說，MPN是因為造血幹細胞基因突變，導致血球異常增生，包括PV、原發性血小板增生症（ET）、骨髓纖維化（MF）。早期症狀多不典型，如疲倦、皮膚搔癢（熱水澡後更明顯）、盜汗、體重下降、頭痛、耳鳴、失眠；部分患者因脾臟腫大出現腹脹、食慾不振或「吃一點就飽」。這些徵兆常被誤認為壓力或作息不良，但抽血即可揪出異常。

根據癌症登記資料，2015年國內新增MPN病例僅264人，2022年已增至674人，7年間成長155%。侯信安分析，除診斷與治療工具精進外，高齡化是主因。

治療方面，侯信安說，過去多仰賴阿斯匹林搭配放血或降血球藥物，但副作用較大，近年新藥陸續問世，長效干擾素已納入健保，對PV及ET效果良好，針對MF已有兩種JAK2抑制劑核准，且也有新藥即將上市，不過對高危險族群而言，幹細胞移植仍是唯一可長期控制的方式。

每年9月第2個星期四是「世界MPN日」，協會今天舉辦衛教講座，並安排病友分享心路歷程，幫助患者與家屬面對疾病。侯信安強調，未來將持續提供醫療資訊與資源，串連醫療與病友團體，並推動更多國際臨床試驗在台灣落地，帶給病友更多治療希望。

