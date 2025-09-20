自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

美國新冠疫苗建議遭誤解 疾管署澄清：高風險族群仍應接種

2025/09/20 16:34

疾管署發言人曾淑慧表示，美國的方向其實與台灣一致，都是從「普遍接種」轉為「風險導向」。（記者邱芷柔攝）

疾管署發言人曾淑慧表示，美國的方向其實與台灣一致，都是從「普遍接種」轉為「風險導向」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕有媒體報導「美國不再建議成年人接種新冠疫苗」，衛福部疾病管制署今（20日）澄清，美國疾病管制署（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP）在昨（19）最新公布的2025-2026年建議中，仍強調高風險族群應接種新冠疫苗，只是新增「共同決策」機制，讓民眾可與醫師討論後，再依個人風險決定是否接種，並非完全不建議接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，部分媒體的報導容易造成誤解，因此特別澄清，事實上，美國ACIP雖新增「共同決策」，但多州政府與多個專業醫學會包括美國兒科醫學會、婦產科醫學會、傳染病學會及家庭醫學會，仍建議幼童、孕婦及高風險成人接種，因為疫苗仍是預防重症與死亡的重要手段。

曾淑慧指出，美國接種環境與台灣不同，當地民眾常能在藥局或商場直接施打，不一定經過醫師評估，而台灣則規定無論在醫院、社區或學校接種，都必須由醫師先評估。美國這次的決議，主要是希望增加醫病討論的過程，而非取消成年人接種的建議。

曾淑慧也強調，美國的方向其實與台灣一致，都是從「普遍接種」轉為「風險導向」。我國ACIP今年6月會議已參考WHO及多國做法，並根據國內新冠併發重症的個案數與發生率，發現未滿6歲嬰幼兒及50歲以上成人風險最高，因此將公費接種對象鎖定為長者、高風險病患、孕婦、醫事人員及幼兒等10類族群。

曾淑慧提醒，今（2025）年10月1日將如期推動「左流右新」，新冠疫苗與流感疫苗同步分階段開打，其中50至64歲無高風險成人自11月1日開放，其餘9類公費對象自10月1日就能接種，呼籲符合資格的民眾儘早接種，以降低秋冬疫情造成的重症與死亡風險。

