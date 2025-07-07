水喝太少+高蛋白+喝酒 壯男跑完馬拉松 來了痛風

▲高蛋白會促進尿酸生成，對本來尿酸代謝較差的人，風險更高；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／謝明蓁

▲痛風不是老人病，劇烈運動、水分不足、高蛋白攝取、酒精攝取可能引發痛風發作；示意圖。（照片來源：shutterstock）

40多歲的科技業工程師熱衷跑步，日前報名參加人生中第1場馬拉松。跑前每天狂喝豌豆蛋白粉，但是跑完後，水喝太少竟然脫水，加上當天慶功狂灌啤酒，隔天竟然嚴重痛風無法行走，抽血檢驗診斷為痛風急性發作，經過藥物治療，已經恢復健康。

患者為了比賽表現更好，從賽前10天開始調整飲食，每天喝豌豆乳清蛋白，搭配高強度訓練課表，希望能增肌減脂，突破自我。但平常喝水不多，因為大量流汗，身體處於輕微脫水狀態，也沒特別注意。

請繼續往下閱讀...

急性發作 腳腫如「麵龜」

比賽當天順利完賽，成績漂亮，晚上跟朋友聚餐慶功，啤酒一杯接一杯喝到深夜，跑完也沒感到受傷或扭到的感覺，結果隔天早上醒來，右腳大拇趾、腳踝都腫痛難耐，腫得像顆「麵龜」，痛到無法行走。抽血檢驗，尿酸高達9.2mg/dL（正常應低於7），確診「痛風急性發作」。

運動不是越多就越好，不少健身者忽略「尿酸代謝」。很多人以為痛風是「老人病」、「吃太多海鮮才會痛風」，但其實現在很多30、40歲的上班族也開始出現「高尿酸＋不定時痛風發作」。原因是飲食結構改變，加上高壓生活，以及不良代謝體質。

運動不是越多就越好

劇烈運動、水分不足、高蛋白攝取、酒精攝取，導致尿酸升高，是痛風發作的「黃金組合」。

◎跑者與健身族常踩的雷

●蛋白粉喝太多，雖是植物性的也不能無限量。豌豆蛋白屬植物性，普林含量比動物性蛋白低，但如果攝取過量，還是會造成肝腎代謝負擔，間接影響尿酸排除。而且高蛋白會促進尿酸生成，對本來尿酸代謝較差的人，風險更高。

●運動流汗水喝不夠，尿酸濃縮、結晶沉積關節。訓練時大量流汗，沒及時補水，就會讓尿酸在體內濃縮難排，更容易在關節處形成結晶，尤其是腳趾、腳踝、膝蓋這些離心臟遠、溫度低的地方，最容易出事。

●比賽後慶功喝酒，是壓垮尿酸的最後一根稻草。啤酒含有大量普林，加上酒精本身也會抑制腎臟排出尿酸，所以比賽後大喝一波，等於是把尿酸推向高峰，加上脫水與身體疲勞的背景，痛風就此發作。

切勿一口氣把腎臟逼爆

運動很好，但要記得補水，每天至少2500-3000c.c.，運動日要喝更多水。補充蛋白要看量與時機，不宜一次喝太多，也不建議賽前猛灌。賽後慶功可以，但酒精要有節制，千萬別「一口氣把腎臟逼爆」。

（作者為中醫大新竹附醫新陳代謝科醫師）

「飲酒過量 有害健康 禁止酒駕」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法