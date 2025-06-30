中風後想重返職場 先找醫師評估病情

▲積極參與物理治療、職能治療與語言治療等，能幫助改善大動作、精細動作、語言能力與吞嚥功能。 （照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

中風病人何時能夠重返職場，並沒有固定標準，而是受到多種因素影響。

●首先，中風的嚴重程度是決定恢復時間的核心。

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輕度中風的患者，若身體機能未受到明顯限制，可能在約2-3週內逐漸恢復，有機會早期返回職場；中度中風者通常需要約5-6週的時間才能恢復一定功能；重度或極重度中風的病人，恢復期可能延長至2-3個月以上，甚至需更長時間才能考慮復工，且是否能真正勝任原職位，也需進一步評估。

●第2個關鍵因素是復健的積極程度與成效。

中風後的3-6個月被視為「黃金復健期」，這段時間的復健對功能恢復有關鍵影響。積極參與物理治療、職能治療與語言治療等，能幫助改善大動作、精細動作、語言能力與吞嚥功能，即使超過黃金期，神經系統的可塑性仍然存在，長期持續復健仍具成效。此外，跨領域的專業團隊協作與家屬的支持，也對復原進度有正向影響。

●第3要素是病人原本的工作性質與復工後的適應能力。

如果工作內容涉及體力勞動、長時間站立或操作重機械，對於有肢體無力或平衡障礙的患者來說將具挑戰性。而從事腦力工作或具彈性工時的工作者，若公司願意調整職務內容，則回歸工作的機會與成功率會提高。此外，步行速度亦為評估的重要依據。

研究指出，每秒步速達0.9公尺的患者，更有機會成功復工，因其具備自主移動及通勤能力。中風後的疲勞感及情緒問題（如憂鬱、焦慮）也不容忽視，需同步處理與關注。

●最後建議病人在考慮重返工作前，應與醫療團隊詳細討論，包括主治醫師、復健科專業人員與職業重建師。

他們能就個別病情做出客觀評估與建議。復工可採取分階段方式進行，例如先從半天工作、兼職或居家工作開始，讓身體逐步適應。

此外，與雇主坦誠溝通健康限制、協調工作內容與調整工時，也是提高復工成功率的關鍵。持續復健、妥善安排工作與生活平衡，再加上家人與社會資源的支持，都有助於提升中風病人的生活品質與職場適應能力。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

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