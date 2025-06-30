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罕見原發性「副甲」低下 23歲女突扮鬼臉手扭曲

2025/06/30 05:30
罕見原發性「副甲」低下 23歲女突扮鬼臉手扭曲

▲常見低血鈣原因。（製表：王子源）

文／王子源

罕見原發性「副甲」低下 23歲女突扮鬼臉手扭曲

▲若發現臉部神情有異，應儘速就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

23歲的鈴鈴（化名）近來出現口唇附近、手指及腳趾麻木，就醫服藥仍未改善，日前更突然臉部扭曲變形，同事趕緊將她送急診，抽血顯示嚴重低血鈣，緊急收治住院後，查出竟是少見的原發性副甲狀腺機能低下（簡稱原發性副甲低），並且有橋本氏甲狀腺炎，經治療5天後平安出院。

罕見原發性「副甲」低下 23歲女突扮鬼臉手扭曲

▲醫師提醒低副甲狀腺低下可能引起低鈣血症，嚴重者恐導致抽搐、心律不整及意識障礙，民眾不可不慎。（照片提供／王子源）

同事懷疑她中邪急送醫

患者日前中午休息用餐時突然整個臉部扭曲變形，像是扮鬼臉、雙手變蓮花指，同事懷疑她中邪，趕緊叫救護車送醫，雖然抽血檢查肝腎功能都正常，但有嚴重低血鈣6.1mg/dL（正常值8.5-10.5），緊急給了靜脈注射葡萄糖酸鈣及葡萄糖點滴中加葡萄糖酸鈣治療，數小時後，臉部不再扭曲變形，雙手手指也變正常，隨後收治住院，以釐清低血鈣原因。

患者住院後持續打點滴補充鈣，再加上口服活性維他命D及鈣片，3天後血鈣已上升至正常8.8mg/dL，口唇周圍、手指及腳趾也不再麻木，進一步檢查副甲狀腺荷爾蒙低到只有9.7pg/ml（正常值15-88），而甲狀腺功能正常。至於「甲狀腺過氧化酶抗體」（簡稱Anti-TPO）及「甲狀腺球蛋白抗體」（簡稱ATA）都超標，因此診斷為少見的原發性副甲低及橋本氏甲狀腺炎。此症屬於「自體免疫性多腺體症候群（APS）」之一。

點滴補充鈣 5天後出院

提醒民眾，低鈣血症是少見的電解質異常，臨床上可能原因是腎衰竭病患、手術甲狀腺造成暫時性副甲低、維他命D缺乏、急性胰臟炎或服用雙磷酸鹽類及抗癲癇藥物等，此案例為少見的原發性副甲低，發生率約為0.04%。

發生率約0.04%

若僅是一般輕度低血鈣（7.5-8.4）病患多無任何症狀，中度低血鈣（6.5-7.5）會出現口唇周圍及四肢末端麻木、肌肉抽搐，重度低血鈣（〈6.5）則會引起抽搐、心律不整及意識障礙，如果發現口唇附近、手指及腳趾麻木及肌肉痙攣的情形，可以掛新陳代謝科門診，檢查是否有低血鈣；萬一低血鈣是副甲低引起，須服用活性維他命D及鈣片，至於民眾保養身體補充維他命D，則需服用非活性維他命D，不可自行服用活性維他命D，才不會造成高鈣血症，危及身體健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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