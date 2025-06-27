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非癌安寧照護僅23% 醫揭兩困境

2025/06/27 05:30
非癌安寧照護僅23% 醫揭兩困境

▲程劭儀醫師指出，隨著超高齡社會來臨，推估到了2050年，年死亡數將來到30.9萬人，好好告別是重要議題。 （記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

非癌安寧照護僅23% 醫揭兩困境

▲家屬連純慧（右）出席記者會分享父親接受安寧照護的經驗。 （記者邱芷柔攝）

當生命走到盡頭，許多人期待能少一點痛苦，多一點尊嚴，但有一群人常被卡在「善終」門外。根據健保統計，國人死亡前一年接受安寧照護的比例僅32%，其中癌症患者占64%，非癌患者只有23%。台大醫院家庭醫學部主任程劭儀直言，非癌病人的安寧推動，至今仍面臨兩大困境，1.非癌疾病沒有像癌症那樣清楚的病程分期，醫師缺少明確的轉介依據；2.病人與家屬普遍存在迷思「又不是得癌症，為什麼要做安寧？」不少人在生命最後因此錯過好好告別的機會。

台灣在2009年將8大非癌末期疾病納入安寧健保，包括失智、中風、巴金森氏症、心衰竭、慢性肺阻塞、肺纖維化、肝硬化與腎衰竭，走在全球前端，然而使用率仍然偏低，不過這並非台灣獨有，而是全球都面臨同樣難題。

缺少明確轉介依據 病人家屬存在迷思

程劭儀指出，為此，台灣積極參與國際共識制定，與日本並列亞洲唯二參與國，目前已針對心衰竭、肺阻塞、失智症，完成安寧轉介指引。她舉例，若心衰竭患者3個月內住院2次以上，就應評估安寧需求；失智症患者若無法吞嚥、長期臥床或完全失去認知，也符合條件，這些指引已獲國際醫學期刊認可，未來將陸續拓展至腎臟病與神經退化等疾病。

「安寧不是放棄，而是提升生命最後品質，少一點無效醫療。」程劭儀強調，癌症之外的安寧照護，將是未來30年必須跨過的門檻，尤其台灣邁入超高齡社會，讓每個人都能好好告別，是醫療與社會共同的責任。

台大醫院自1995年成立緩和病房，30年來陪伴超過萬名末期患者走過人生最後一段路。適逢創院130週年，院方昨天舉辦記者會回顧歷程，並將於6月28日舉辦「緩和醫療病房30週年研討會」及「團隊夥伴回娘家」活動，持續落實全人、全隊、全程、全家、全社區「五全照護」，陪伴病人溫柔而有尊嚴地走到生命終點。

家屬連純慧分享她的父親連醫師在台大走完人生最後一程的故事，表示行醫40年的父親，在罹患惡性腦瘤復發後，選擇不再開刀，而是走向安寧與器官捐贈。這是父親一輩子在診所張貼、勸病人要做的事，也身體力行。遺體捐贈時，醫護人員整齊鞠躬，感謝「連醫師的大愛」，讓家屬感到圓滿無憾，也讓她深刻明白，父親的選擇不是放棄，而是對自己與家人的溫柔告別。

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